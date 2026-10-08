Марс / © Associated Press

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В южном полушарии Марса почти каждое утро появляется облако длиной от 1600 до 1800 км, которое затем быстро исчезает. Оно получило название AMEC (Arsia Mons Elongated Cloud, вытянутое облако над горой Арсия). Физика этого облака противоречит всем известным физическим принципам земных метеорологических явлений.

Об этом пишет издание Sci.News.

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Команда исследователей попыталась смоделировать образование AMEC и столкнулась с проблемой: обычные механизмы образования облаков не давали требуемого результата. Тогда ученые добавили в модель процессы, обычно считающиеся сугубо теоретическими.

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Главный автор работы Хорхе Эрнандес-Берналь (Jorge Hernández-Bernal) из Сорбонны и CNRS объяснил, что для появления AMEC в моделировании пришлось учесть так называемую «экзотическую» физику, описанную в учебниках, но обычно не считающуюся реальной для планет.

Когда эти процессы включили в расчеты, облако в модели начало вести себя так же, как в наблюдениях Mars Express: формировалось утром, стремительно вытягивалось на тысячи километров и развевалось.

На нашей планете орографические облака образуются, когда водяной пар конденсируется в кристаллы льда, которые формируются вокруг мельчайших атмосферных частиц, в частности пыли. Хотя в атмосфере Марса много пыли, там этот механизм бездействует. Водяной пар на Красной планете превращается непосредственно в кристаллы льда без участия атмосферных частиц.

Напомним, марсоход Curiosity сфотографировал на склонах горы Шарп на Марсе необычные широкие углубления, напоминающие следы, но учёные пока не могут точно объяснить, как они образовались.

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