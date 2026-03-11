Обломки тянутся более 100 метров: возле древней Птолемаиды нашли «кладбище кораблей»

Археологи обследуют морское дно. Фото: Факультет археологии Варшавского университета/Facebook

Польские археологи во время подводных исследований у побережья древнего города Птолемаида в Ливии обнаружили остатки кораблей, потерпевших крушение много веков назад. Обломки судов, амфоры и другие артефакты нашли на морском дне в зоне, где, вероятно, неоднократно случались корабельные катастрофы.

Об этом сообщило издание dzieje.pl.

По словам руководителя исследований в Птолемаиде, доктора Пйотра Яворского, на участке протяженностью более 100 метров зафиксировано большое количество археологических материалов. Такая концентрация обломков свидетельствует, что здесь затонули не один, а несколько кораблей, которые направлялись в город с востока.

Птолемаида была одним из крупнейших древнегреческих городов в регионе Киренаика на территории современной северо-восточной Ливии. Город основали правители династии Птолемеев в конце IV или в III веке до нашей эры. Он существовал до арабского завоевания в VII веке нашей эры.

Археологическая экспедиция Варшавского университета возобновила работу на этой территории в 2023 году после 13-летнего перерыва, вызванного войной в Ливии. Во время исследований ученые также обнаружили остатки хозяйственных построек древнего жилого комплекса с развитой системой сбора питьевой воды.

Подводные работы проводили археологи и дайверы под руководством профессора Бартоша Контны. Они исследовали портовую зону Птолемаиды и участок примерно в четырех километрах к востоку от нее. По словам ученых, часть древней портовой инфраструктуры оказалась под водой из-за повышения уровня Средиземного моря и эрозии побережья, вызванной землетрясениями.

На дне моря исследователи нашли древние колонны, остатки затопленных дорог, многочисленные якоря и инструменты, которые в античные времена использовали для исследования морского дна. Среди находок с затонувшего судна — фрагмент римских весов в форме женской головы, изготовленный из бронзы и заполненный свинцом. Также археологи обнаружили амфоры и другие элементы груза. В одной из них, вероятно, сохранились остатки кристаллизованного вина.

Параллельно другая группа археологов работала на акрополе Птолемаиды. Там исследователи нашли ранее неизвестную дорогу, которая вела к вершине плато высотой около 300 метров над уровнем моря. Ученые также предполагают, что рядом могли существовать наблюдательные башни, которые входили в систему обороны города.

Вдоль дороги археологи нашли римскую веху — каменный дорожный столб с греческой надписью, датируемой периодом правления династии Северов. По предварительным оценкам, она относится к первой половине III века нашей эры.

Кроме археологов, в Птолемаиде работают и реставраторы Варшавской академии искусств. Они инвентаризируют и оценивают состояние древних фресок, а также проводят консервацию византийской росписи с изображением бородатого мужчины.

По словам исследователей, значительная часть древнего города до сих пор не исследована. В 2026 году польская археологическая экспедиция отмечает 25 лет работы в Ливии, и ученые ожидают, что впереди еще много лет открытий.

