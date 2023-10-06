Обнаружена новая часть Солнечной системы: что об этом говорят ученые

За орбитой Плутона скрывается еще один неизвестный пояс Койпера.

Группа астрономов объявила о том, что они обнаружили вне пояса Койпера 12 новых объектов, что указывает на существование второго пояса Койпера, а значит региона Солнечной системы, о котором мы еще не знали.

Об этом пишет Live Science.

Если это открытие, сделанное с помощью наземных телескопов, подтвердится, то окажется, что наша Солнечная система гораздо больше и больше похожа на другие известные звездные системы.

По словам ученых, когда они искали новые цели для исследования космического аппарата "Новые горизонты" (он находится на расстоянии 57 астрономических единиц от Солнца), они обнаружили 12 новых крупных объектов на расстоянии примерно 60 астрономических единиц нашей звезды.

Наличие этих объектов может подтвердить данные, собранные аппаратом "Новые горизонты".

Ранее стало известно, что в солнечной системе была еще одна планета.

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