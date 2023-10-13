Обнаружена новая оса-"вампир": она жалит, сосет кровь и поедает изнутри (фото)

Ученые в Южной Америке обнаружили новый вид осы, которая жалит, сосет кровь и питается своей добычей изнутри, откладывая личинки под кожу жертвы.

Об этом пишет nypost.com.

Исследователи наткнулись на этих вампирических существ во время работы в Национальном заповеднике Алпауайо-Мишана в перуанской Амазонии, который часто называют самым тропическим биоразнообразным лесом в мире.

Новый вид ос / Фото: Kari Kaunisto

Жуткое желтое существо может вырасти до 1,7 см и имеет необычайно большую голову, получившую название Capitojoppa amazonica. Сapito – испанское прозвище человека с большой головой.

Яйца этой осы обычно вылупляются через несколько дней. Потомок будет продолжать развиваться внутри насекомого, появляясь лишь тогда, когда оно превратится в полностью сформировавшуюся взрослую осу.

Новый вид ос / Фото: Kari Kaunisto

Однако есть и хорошие новости: люди не занимают первое место в списке живых существ, которые могут стать жертвами этой осы. Предпочтение отдается гусеницам, жукам и паукам.

Напомним, ранее исследователи обнаружили, что самки лягушек инсценируют свою смерть во избежание секса. Также они используют и другие маневры уклонения.

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