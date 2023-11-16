Обнаружена новая планета, на которой идет дождь из песка — фото, подробности

На ней также наблюдаются горячие температуры и бурные ветры.

Космический телескоп NASA имени Джеймса Уэбба обнаружил планету, где песчинки падают в виде дождя.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Планета Wasp-107b расположена на расстоянии 200 световых лет в созвездии Девы и уже привлекла внимание астрономов, поскольку она очень большая, но очень легкая, за что получила прозвище "планета из сахарной ваты".

Новая планета, на которой идет дождь из песка / Фото: Klaas Verpoest/Johan van Looveren/LUCA

Последние наблюдения дают беспрецедентное представление об удивительном и экзотическом мире за пределами нашей солнечной системы, где есть облака из силикатного песка и дождь, горячие температуры, бурные ветры и отчетливый запах диоксида серы, как от сгоревших спичек.

"Наши знания о других планетах основаны на том, что мы знаем с Земли", — сказал профессор Лин Десин из Католического института Левена и первый автор исследования. "Это очень ограниченные знания".

Планета была открыта в 2017 году после того, как астрономы заметили характерное периодическое мерцание света от родительской звезды всякий раз, когда планета проходила перед ней. "Это как муха перед уличным фонарем", — сказал Десин. "Вы видите небольшое затмение света".

Джеймс Уэбб выводит эти наблюдения на новый уровень, измеряя звездный свет, фильтрующийся через атмосферу планеты. Поскольку разные элементы поглощают свет разной длины спектр звездного света показывает, какие газы присутствуют.

Wasp-107b по массе похож на Нептун, но почти величиной с Юпитер, а его большая и рассеянная природа позволяет телескопу Джеймсу Уэббу заглянуть глубоко в его атмосферу.

Последние наблюдения, опубликованные в журнале, обнаружили наличие водяного пара и диоксида серы, придающих атмосфере запах сгоревших спичек. Также впервые идентифицирован химический состав облаков на другой планете – в случае силикатного песка.

В атмосфере планеты будет что-то похожее на круговорот воды на Земле, но будет происходить циклическое перемещение песка между твердым и газообразным состояниями. Из горячих и нижних слоев атмосферы с температурой, близкой к 1000°C, пары силикатов поднимались вверх, охлаждались и образовывали микроскопические песчинки, слишком маленькие, чтобы их можно было увидеть. В конце концов эти облака песчаной пыли станут достаточно плотными, чтобы начать дождь обратно в нижние слои атмосферы. Ниже определенного уровня песок снова превращается в пару, завершая цикл.

"Облака будут подобны туманной пыли", — сказал Десин. "И эти частицы песка движутся с чрезвычайно высокой скоростью. Несколько километров в секунду".

Основная цель космического телескопа Джеймса Уэбба – анализ атмосфер далеких планет и поиск биосигнатур газов, которые могут указывать на жизнь. Wasp-107b не рассматривается как вероятный кандидат ввиду климата с температурой 1000°C и отсутствия твердой поверхности. "Это абсолютно враждебное – не для нас", – сказал Десин.

Напомним, миссия NASA столкнулась с астероидом Диморфом. Астроном-любитель заснимал этот момент на видео и обнародовал его.

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