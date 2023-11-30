Обнаружена новая звездная система из шести планет: чем она уникальна (видео)

Астрономы обнаружили редкую семью из шести планет, расположенных примерно в 100 световых годах от Земли.

Об этом пишет CNN.

Шесть экзопланет, вращающихся вокруг яркой звезды, подобной Солнцу, под названием HD110067, расположенной в созвездии Coma Berenices на северном небе.

Ученые обнаружили новую звездную систему из шести планет / Фото: Thibaut Roger/NCCR PlanetS

Больше чем Земля, но меньше Нептуна, планеты относятся к малопонятному классу субнептунов, которые обычно вращаются вокруг звезд типа Солнца в Млечном Пути. Планеты же, обозначенные буквами от b до g, вращаются вокруг звезды в небесном танце, известном как орбитальный резонанс.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, существуют заметные закономерности в том, как планеты завершают свои орбиты и придают друг на друга гравитационные силы. На каждые шесть витков, совершаемых планетой b, ближайшей к звезде планетой, крайняя планета g совершает один оборот.

Поскольку планета c делает три оборота вокруг звезды, планета d делает два, а когда планета e делает четыре оборота, планета f делает три.

Этот гармоничный ритм создает резонансную цепочку, в которой все шесть планет выравниваются каждые несколько орбит.

Что делает это планетное семейство необычной находкой, так это мало что изменилось с тех пор, как система сформировалась более миллиарда лет назад, и это открытие может пролить свет на эволюцию планет и происхождение распространенных субнептунов в нашей родной галактике.

Исследователи впервые обратили внимание на звездную систему в 2020 году, когда спутник НАСА для исследования транзитной экзопланеты (TESS) обнаружил снижение яркости HD110067.

Космический телескоп на орбите вокруг Земли в поисках экзопланет / Фото: ESA/ATG medialab

Падение звездного света часто предполагает наличие планеты, проходящей между звездой-хозяином и спутником-наблюдателем, когда планета движется своей орбитальной траекторией. Выявление этих провалов светимости, известное как транзитный метод, является одной из основных стратегий, используемых учеными для идентификации экзопланет с помощью наземных и космических телескопов.

Напомним, ученые обнаружили два горячих Юпитера. Это массивные газовые гиганты, обращающиеся настолько близко к своим звездам, что там нет возможности появления жизни.

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