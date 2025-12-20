- Дата публикации
Обнаруженная могила викингов озадачила ученых — такого они еще не видели
Ученые работают над тем, чтобы узнать больше о женщине, похороненной в Норвегии.
В Норвегии посреди поля обнаружили захоронение женщины, у рта которой расположили раковины морских гребешков. Это первое подобное захоронение викингов, найденное сейчас.
Об этом сообщает Science Alert.
Тщательное исследование поля позволило выявить захоронение женщины, относящееся к эпохе викингов. Это уже само по себе редкость, поскольку кислотность норвежской почвы быстро разрушает остатки.
«В могиле эпохи викингов обнаружено то, что, как мы считаем, принадлежит женщине, погребенной в типичном для эпохи викингов костюме и украшении 800-х годов. Это указывает на то, что она была свободной и, вероятно, замужем, возможно, хозяйкой фермы», — сказал Соваж.
Но с обеих сторон от челюсти женщины располагались раковины расчесок, чего раньше ученые не встречали. Археологи также обнаружили несколько костей птиц, что встречалось гораздо чаще.
Ученые работают над тем, чтобы узнать больше о женщине, похороненной здесь. Они также хотят понять, связана ли она как-то с другими захоронениями 700-х годов, найденными на этом же поле.
