Обнаруженный гигантский астероид может упасть на Землю: когда это произойдет

Ученые из Европейского космического агентства несколько дней назад обнаружили новый астероид, имеющий шанс упасть на Землю в ближайшем будущем.

Об этом пишет Forbes.

Новый космический камень получил название 2023 DW и его ширина составляет примерно 50 метров, что соответствует высоте 16-этажного дома. Даже если этот астероид упадет на землю, он не уничтожит нашу цивилизацию и люди не исчезнут, как динозавры. Однако этот астероид способен нанести значительный ущерб инфраструктуре, если упадет в густонаселенных районах планеты.

С другой стороны, ученые считают, что эта вероятность составляет 1 до 625, то есть это достаточно маловероятное событие. И часто бывает так, что предварительные оценки и последующие результаты наблюдений за астероидами не совпадают.

Камень шириной 50 метров – это серьезная угроза Земле, хотя она считается и маловероятной, говорят астрономы. Может случиться так, что даже если астероид войдет в атмосферу Земли, он распадется на более мелкие части, что значительно уменьшит угрозу для людей. Что касается места возможного падения астероида 2023 DW в 2046 году, то моделирование показало, что камень может упасть в Тихом океане, но также существует возможность его падения на территории США или Индонезии.

Ранее стало известно, что к Земле приблизятся три астероида. Эксперты NASA утверждают, что один из них – размером с футбольное поле.

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