Обнаруженный трипольский топор, которому более 5 тысяч лет, перевернул представление историков

В польском Грубешевском уезде археологи откопали медный топор, датированный 4-3 тысячелетием до н. э., который имеет особое значение, связанный с загадочной трипольской культурой. Эта находка перевернула представление историков о древней истории региона.

Об этом пишет Arkeonews.

Эксперты из Люблинского воеводского консерватора достопримечательностей тщательно изучили его размеры и мастерство изготовления. Топор длиной 7,4 см с широким веерообразным лезвием 4,1 см и прямоугольным выпуклым топорищем 0,9 см х 0,6 см демонстрирует искусную металлургическую технику своего времени.

Чтобы разгадать секреты этого артефакта, археологи тесно сотрудничали, анализируя его культурный и хронологический контекст. Они исключили принадлежность представленного топора к культурам бронзового века, поскольку артефакт никак не соответствует известным и уже достаточно хорошо признанным типологиям топоров этого периода.

Сравнив топор с подобными находками из Украины, в частности, из села Щербановка Киевской области, они установили связь с трипольской культурой. Фрагменты керамики, найденные вместе с топором, предоставили решающие доказательства, позволившие специалистам датировать ее поздним периодом между 4 и 3 тысячелетием до нашей эры.

Значение этой находки выходит за рамки простого археологического интереса. Она проливает свет на экспансивность трипольской культуры, предполагая, что ее влияние простиралось дальше на запад, чем считалось ранее.

Напомним, в Италии во время раскопок была обнаружена пещера мистического циклопа.

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