Обнаружено гигантское 300-летнее глубоководное "существо", которое можно увидеть из космоса — фото

Гигантское морское существо шириной более 34 м обнаружили в Тихом океане близ Малаулало, Соломоновые острова. Открытие произошло после того, как ученые обнаружили тысячи неизвестных существ в глубочайшей точке Земли.

Как пишет Express, Pavona clavus, тип гигантских кораллов, похож на растение, и на самом деле является двоюродным братом медуз и морских анемонов, образуя огромные колонии, заключенные в жесткую, как скала, оболочку, прикрепленную к морскому дну.

Эта колония кораллов бьет рекорды: она достигает 34 метров в ширину, 32 метров в длину и около 5,5 метров в высоту. Она на 12 метров меньше предыдущего рекордсмена из Американского Самоа.

Открытие сделал фотограф Ману Сан Феликс, который наткнулся на гигантский коралл во время погружения с аквалангом вокруг затонувшего корабля для проекта National Geographic Pristine Seas.

Кораллы Pavona clavus / Фото: SIBC

Ману Сан Феликс не мог скрыть своего восхищения: "Удивительно видеть, как что-то такое большое и такое старое – около 300 лет – восстанавливается, несмотря на столь значительные изменения в окружающей среде".

Коралловые рифы осаждают во всем мире, поскольку изменение климата влечет за собой подкисление океана, среди других опасностей, таких как загрязнение, чрезмерный лов рыбы и вредные методы лова.

Но для Pavona clavus есть и положительный момент: несмотря на общую нестабильную ситуацию с кораллами, он занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы как "наименьшую обеспокоенность".

Команда экспедиции, обнаружившая массивный коралл, описала его как имеющий "прекрасное состояние здоровья". Организм настолько большой, что, по словам National Geographic, его можно было бы увидеть из космоса.

Кораллы Pavona clavus / Фото: SIBC

Молли Тиммерс, главная ученая экспедиции, рассказала, что это открытие было действительно случайным. Она также добавила: "Его нашли ночью перед тем, как мы переходили на другой участок".

Хелен Финдли, биологический океанограф из Плимутской морской лаборатории в Великобритании, которая не участвовала в экспедиции, выразила свое удивление, сказав: "Удивительно, что они только что нашли это, и никто не замечал этого раньше. Он немного сплющен и просто продолжается дальше. Это дает вам тот вау-фактор – жизнь действительно создала это и поддержала эту огромную колонию. Как наши предки все еще там, в воде".

Напомним, ученые открыли новый вид акул, живших 340 млн лет назад. Ученые пролили свет на загадочную группу вымерших хищников.

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