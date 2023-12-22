Обнаружено пять новых видов ежей с мягкой шерстью - фото

Ранее было известно только о двух видах ежей с мягкой шерстью.

Ученые обнаружили пять новых видов мягкошерстных ежей из Юго-Восточной Азии.

Об этом пишет BBC.

Для этого открытия потребовалось несколько научных миссий. Исследователи также провели повторную оценку образцов млекопитающих, десятилетиями находившихся в музейных коллекциях.

Это детальное биологическое исследование показало, что два животных в музеях являются новыми для науки видами. Было подтверждено, что трое других, отнесенных к подтипам одного вида, достаточно отличаются друг от друга, чтобы их можно было официально признать отдельными видами.

Ежи с мягкой шерстью / Фото: QUENTIN MARTINEZ

Одна из главных исследовательниц, доктор Мелисса Хокинс из Смитсоновского национального музея естественной истории (SMNH), рассказала, что это открытие показало "удивительное" разнообразие жизни на нашей планете, которое еще предстоит раскрыть.

"Мы думаем, что знаем о мире природы. Но даже о таких группах, как млекопитающие, особенно о тех мелких существах, которые живут в труднодоступных местах обитания, мы действительно знаем совсем немного. Обнаружение подобных животных может привлечь внимание к экосистемам, которым очень угрожает опасность", — сказала она.

Что такое мягкошерстные ежи

Животные принадлежат к группе ежей Hylomys, проживающих в Юго-Восточной Азии. Ранее было известно только два вида, а это открытие довело их число до семи.

Это маленькие длинноносые млекопитающие, и хотя они принадлежат к тому же семейству, что и более знакомый еж, они скорее пушистые, чем колючие.

Ежи с мягкой шерстью / Фото: DAVID AWCOCK

Как открыли новый вид

По мнению неспециалиста, миниатюрные млекопитающие выглядят одинаково, но команда выявила ключевые отличия в их генетических кодах, а также различия в их физической форме, особенно в головах и зубах.

"У них действительно классные черепа – они крошечные, но у них очень острые зубы", – сказала Мелисса Хокинс. "Если бы они были большими животными, они были бы довольно страшными".

Ученые назвали один особо длиннозубый вид, обнаруженный ими в одной из музейных коллекций — Hylomys macarong, название которого происходит от вьетнамского слова, что означает "вампир".

Ежи с мягкой шерстью / Фото: QUENTIN MARTINEZ

Кроме изучения животных в дикой природе, исследователи изучили образцы из 14 различных коллекций природной истории в Азии, Европе и США.

Два недавно открытых вида – Hylomys vorax и Hylomys macarong – были обнаружены в коллекциях Смитсоновского института и Университета Дрекселя в Филадельфии, где они хранились в ящиках в течение нескольких десятилетий.

Исследователи собрали достаточно генетического материала от трех других видов, ранее отнесенных к подвидам, чтобы выявить их биологические различия.

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Каждый вид Hylomys обитает в несколько разной среде – некоторые в низменных лесах, а некоторые – на больших высотах.

Открытие опубликовано в Зоологическом журнале Линнеевского общества.

Напомним, в Индии сотни редких и ядовитых морских существ выбросило на пляж. Они обычно обитают очень глубоко.

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