Обнаружены новые упоминания о Трое: древние хеттские тексты намекают на реальность Троянской войны

Троянская лошадь. / © arkeonews.net

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Новые исследования хеттских записей проливают свет на историческую основу Троянской войны. Недавно расшифрованная глиняная табличка, которую изучала команда под руководством Микеле Бьянкони из Оксфордского университета, предоставила новые доказательства, связывающие Анатолию эпохи бронзы с событиями, которые стали основой для "Илиады" Гомера.

Об этом рассказывает Arkeonews.

Международная команда исследователей обнаружила в хеттских текстах новые намеки на события, которые могут соответствовать Троянской войне. Речь идет о табличке Keilfischurkunden aus Boghazköi 24.1, которая дополняет уже известные упоминания о городе Вилуса — вероятный хеттский аналог Трои.

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Хотя сам факт войны между греками и Троей остается предметом дискуссий, новые данные свидетельствуют о реальных конфликтах между микенскими греками и анатолийскими царствами. В частности, в текстах говорится о нападении военачальника Аттаршии на Таруишу — название, очень напоминающее Трою. В поэтическом отрывке из таблички упоминается разрушение Вилусы – стилистически он перекликается с гомеровской "Илиадой".

Уже ранее в Тавагалавском письме, датированном XIII веком до н.э., хеттский царь описывал дипломатические контакты с правителем Вилусы и упомянул Аттаршию, которого исследователи считают микенским военачальником. Это укрепляет гипотезу, что греки действительно участвовали в боевых действиях в регионе.

Хеттские записи, датированные примерно 1200 годом до н. е. / © arkeonews.net

По мнению ученых, именно хеттские и лувийские литературные традиции могли повлиять на формирование греческого эпоса. Ведь обнаруженный отрывок с элементами поэтики намекает на то, что история о Трое существовала в устной форме задолго до того, как ее записал Гомер.

Впрочем, реальные события, описанные в хеттских источниках, могли иметь иной масштаб и ход, чем в греческой мифологии. Например, некоторые тексты говорят о достижении мира через переговоры, а не о долгой осаде.

Эти открытия не только придают историческое значение давним легендам, но и открывают новое понимание политической ситуации в позднебронзовой Анатолии. И хотя полного подтверждения Троянской войны пока нет, древние тексты продолжают подсказывать, как миф мог вырасти из реальных событий.