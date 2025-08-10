Обнаружены следы взрыва, который уничтожил древнюю цивилизацию

Столкновение с астероидом. Иллюстративное изображение / © pixabay.com

Новое исследование в американском штате Луизиана подтверждает теорию о том, что 12 800 лет назад Землю бомбардировали фрагменты гигантского небесного тела, которое было частью метеорного потока Таурид. По одной из теорий этот катаклизм уничтожил древнюю развитую цивилизацию.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Ученый-кометолог доктор Аллан Уэст считает, что озеро длиной 300 метров и впадина в Перкинсе могут быть первым кратером, обнаруженным в результате воздушного взрыва этой эпохи.

Вследствие падения тысяч раскаленных обломков камень на поверхности планеты превращался в стекло, вкрапления которого были обнаружены во впадине в штате Луизиана.

Радиометрическое датирование и электронная микроскопия датируют событие границей младшего дриаса — 12 800 лет назад. Этот период характеризуется резким похолоданием и массовыми вымираниями фауны.

Уэст считает, что столкновение кометы на долгие месяцы затемнило небо пылью и сажей, вернув мир к условиям ледникового периода.

Автор теории о существовании в доледниковый период развитой цивилизации Гренгок считает этот катаклизм причиной ее упадка.

«Во время ледникового периода существовала культура с развитой астрономией, знанием размеров Земли и даже решенной проблемой долголетия», — утверждает исследователь.

По его словам, 12 800 лет назад поток Таурид, который включал массивную комету, возможно, более 100 километров в ширину, пересек путь Земли.

Когда небесное тело разорвалось во время вхождения в атмосферу, многочисленные воздушные взрывы от объектов размером от Великой пирамиды до целых городов поразили места по всему миру.

Доктор Уэст утверждает, что доказательства указывают на значительное столкновение, которое произошло 12 800 лет назад и повлекло масштабные разрушения, но сама комета не ударилась о Землю.

«Это событие было огромным, эквивалентным одновременному взрыву тысяч или даже десятков тысяч ядерных бомб», — пояснил ученый.

Это, по мнению исследователей, стало причиной вымирания многих видов мегафауны, включая мамонтов и саблезубых тигров.

Ученые предполагают, что такие взрывы с разрушительной силой ядерного оружия могут быть более распространенными, чем считалось ранее.

Уэст предупреждает, что если бы подобное событие произошло сегодня, это могло бы иметь катастрофические последствия.

«Тогда на Земле жило менее миллиона человек. Сегодняшние миллиарды будут страдать невероятно, миллионы могут умереть, урожаи погибнут, спутники и электрические сети будут уничтожены», — подчеркнул он.

