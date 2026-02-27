«Обнаженный череп» в космосе: телескоп Вебба показал туманность, напоминающую мозг

Туманность «Обнаженный череп» / © NASA

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба заглянул в сердце загадочной туманности PMR 1, известной под неофициальным названием «Обнаженный череп». Новые снимки показали детали объекта, который является завершающим этапом эволюции одной звезды и поражает формой, похожей на мозг в прозрачном черепе.

Об этом сообщило издание Space.

Туманность расположена примерно в 5000 световых лет от Земли в созвездии Паруса. Официальное название PMR 1 происходит от фамилий астрономов Паркера, Моргана и Рассела, которые открыли ее в конце 1990-х годов во время наблюдений с помощью 1,2-метрового британского телескопа Шмидта в Австралийской астрономической обсерватории. В 2013 году космический телескоп «Спитцер» исследовал объект в инфракрасном диапазоне, после чего из-за характерного вида он получил прозвище «Туманность Обнаженный Череп».

Во время новых наблюдений «Джеймс Вебб» использовал камеру ближнего инфракрасного диапазона NIRCam и инструмент среднего инфракрасного диапазона MIRI. Благодаря высокому разрешению удалось разглядеть сложную структуру внутренних газов, которые формируют «мозг», окруженный более тонкой оболочкой из преимущественно водорода — своеобразным «черепом». Считается, что эта внешняя оболочка была выброшена раньше и уже значительно остыла, тогда как внутри осталась смесь ионизированных газов, выброшенных позже.

Особое внимание привлекает заметный раскол в центре туманности, который визуально делит «мозг» на две части. Существует предположение, что его сформировали полярные струи умирающей звезды. Изображения, полученные MIRI, демонстрируют в верхней части след ионизированного газа, прорывающего водородную оболочку. Если эта гипотеза подтвердится, это поможет определить ориентацию звезды относительно окружающей туманности.

В то же время ключевой вопрос остается открытым: какова природа центральной звезды. Во время открытия в 1990-х годах спектральные признаки указывали на возможную принадлежность к звездам типа Вольфа — Райе — чрезвычайно массивных и нестабильных объектов, которые считаются потенциальными предшественниками взрывов сверхновых. Однако наличие такой звезды внутри PMR 1 или родственной PMR 2 до сих пор не подтверждено.

Поэтому ученые не исключают, что «Обнаженный череп» может быть типичной планетарной туманностью. В таком случае ее создала менее массивная звезда, подобная Солнцу, которая на этапе красного гиганта сбросила внешние слои и постепенно превращается в белый карлик.

