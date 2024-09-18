Обновление iOS 18 на Apple: топ важнейших функций и нововведений, которых все ждали

Обновление iOS 18 принесет многочисленные улучшения в функциональности, интерфейсе и производительности устройств Apple.

О ключевых нововведениях iOS 18 и о том, почему ее стоит установить, — читайте на ТСН.ua.

Какие устройства поддерживают iOS 18

Полный список устройств, совместимых с новой версией iOS:

iPhone XS/XS Max,

iPhone XR,

iPhone 11, 11 Pro/Pro Max,

iPhone SE (2020, 2022),

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro/Pro Max,

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro/Pro Max,

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro/Pro Max,

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro/Pro Max,

iPhone 16 (из iOS 18 из коробки).

iOS 18: что нового

Обновленный Центр управления и локскрин

Обновленный Центр управления

Центр управления претерпел значительные изменения в дизайне. Теперь его элементы, такие, как иконки, стали круглыми и получили возможность персонализации. Вы можете самостоятельно настроить их размер, размещение и удалять ненужные инструменты. Появился многостраничный вид для удобного доступа ко всем важным настройкам.

Экран блокировки также получил новые возможности настроек. Вместо стандартных ярлыков для фонарика и камеры доступны дополнительные инструменты: QR-сканер, таймер, Shazam, калькулятор и другие. Кроме того, поддерживаются сторонние приложения, что дает пользователям большую свободу в настройках.

Рабочий стол: больше свободы для настроек

Обновленный рабочий стол

Одним из самых ожидаемых нововведений стало то, что теперь иконки на домашнем экране можно размещать в любом порядке, оставляя пространство между ними. Это особенно полезно для тех, кто хочет использовать телефон одной рукой. Пользователи также могут отключать имя приложений, чтобы увеличить размер иконок.

Важным дополнением явилась возможность быстрой замены ярлыков на виджеты. Долгое нажатие на иконку открывает доступ к виджетам для быстрой смены. Защита конфиденциальности также на новом уровне — пользователи могут скрывать приложения в Библиотеке программ, сделать их недоступными в поиске и защитить с помощью Face ID или пароля.

Метки движения для борьбы с тошнотой

Для людей, страдающих укачиванием в транспорте, iOS 18 предлагает новую функцию под названием "Метки движения". Она помогает уменьшить тошноту, вызванную конфликтом между визуальными сигналами и ощущениями движения, из-за динамических контрастных точек на экране, которые реагируют на движение телефона. Функцию можно включать автоматически или добавить в Центр управления для быстрого доступа.

Отдельное приложение для паролей и игровой режим

Приложение для паролей

Управление паролями теперь стало проще благодаря новому приложению Passwords, позволяющему хранить и управлять всеми кодами доступа, двухфакторной аутентификацией и уведомлениями о возможных истоках данных. Вход в приложение защищен с помощью Face ID, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности.

Кроме того, в iOS 18 появился игровой режим, дебютировавший на компьютерах Mac. Этот режим снижает фоновую активность приложений для повышения частоты кадров в игре, уменьшает задержку звука AirPods и делает контроллеры более чувствительными.

Обновление встроенных программ

Некоторые штатные программы также получили существенные улучшения:

Фото: Новый интерфейс, где все последние снимки организованы во вкладке с категориями типа людей, мест, мероприятий. Отдельно выделяются фотографии с чеками, документами, QR-кодами и рукописным текстом.

Обновленная галерея

Обновленная галерея

Safari: Добавлена функция Distraction Control, которая позволяет скрывать ненужные элементы на страницах, такие как всплывающие окна или баннеры.

Калькулятор: Теперь три режима — стандартный, научный и с математическими записями. Добавлена история вычислений и конвертер величин.

Обновленный калькулятор

Заметки: Поддержка рукописной математики, где сложные уравнения решаются автоматически. Добавлены новые возможности форматирования текста и отложенная отправка сообщений.

Новые возможности безопасности

iOS 18 привносит новый уровень защиты вашего устройства. В частности, функция Activation Lock теперь блокирует iPhone при использовании краденых или некачественных запчастей при ремонте. Это обеспечит пользователям защиту от неофициальных сервисных центров, использующих сомнительные компоненты.

Искусственный интеллект и будущие обновления

Помимо визуальных и функциональных изменений, iOS 18 включает в себя ШИ-пакет Apple Intelligence, созданный для конкуренции с технологиями Google и OpenAI. Однако функции искусственного интеллекта станут доступны позже — с обновлениями iOS 18.1 и iOS 18.2.

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