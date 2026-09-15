Обучение во время атак: МОН опубликовало правила для украинских университетов

Новые правила обучения в университетах во время атак / © Freepik

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Украинские университеты должны быть готовы к любым вызовам и заранее адаптировать обучение под условия войны. В частности, в МОН пишут, что заведения высшего образования должны действовать наперед, а не решать проблемы в момент их возникновения. В ведомстве поделились актуальными указаниями для университетов, как наладить учебный процесс в условиях постоянных атак.

Об этом написал заместитель министра образования и науки Николай Трофименко.

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Обучение в университетах во время атак: что должны обеспечить студентам

По словам чиновника, война не оставляет места для единого стандартного сценария обучения, потому что ситуация на местах меняется мгновенно. Чтобы сохранить качество обучения, университеты должны стать гибкими.

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Николай Трофименко обозначил ключевые требования к работе вузов в нынешних реалиях:

Каждый университет должен разработать и объяснить преподавателям и студентам актуальные правила безопасности. Все участники учебного процесса должны заранее знать, как действовать при отключениях света, отсутствии связи, длительных воздушных тревогах или при переходе на дистанционное обучение.

Онлайн-обучение не должно разворачиваться «на ходу». Учебные заведения должны заблаговременно протестировать и наладить работу своих платформ, расписаний, дистанционных материалов, а также обеспечить преподавателям энергонезависимость и доступ к Сети.

Жизнь и здоровье людей — приоритет. Синхронные занятия прерываются во время перемещения в безопасные места. Если после этого кто-то из студентов или преподавателей теряет возможность вернуться к уроку, им должны предоставить доступ к записи лекции, дополнительным материалам и индивидуальным консультациям.

«За годы пандемии и войны все учреждения высшего образования наработали соответствующие решения. Пока целесообразно убедиться в их работоспособности и, в случае необходимости, усовершенствовать», — пишет Трофименко.

Практические, лабораторные задания и работу со спецоборудованием нужно планировать очно — в безопасные периоды или в укрытиях. Вместо этого консультации, проектные и самостоятельные работы целесообразно переводить в асинхронный или онлайн-формат.

«И еще один очень важный аспект: коммуникация. Студент не должен искать расписание в одном чате, ссылку на занятие — в другом, а задание — в третьем. Университету нужна понятная цифровая точка входа и резервный канал на случай технических проблем», — добавляет замминистра образования.

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После вынужденной корректировки графика вузы должны оценить фактическое состояние выполнения программ и оперативно скорректировать планы, чтобы студенты проработали весь необходимый материал.

Замглавы МОН отметил, что хотя академическая автономия дает вузам свободу решений, она одновременно возлагает на них персональную ответственность за безопасность людей и сохранение высокого уровня образования.

Образование в Украине: последние новости

Напомним, система оценивания знаний украинских выпускников измениться для уменьшения стресса в условиях воздушных тревог и отключений света.

Об этом, выступая на Украинском молодежном форуме, рассказал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, правительство и МОН прорабатывают введение более лояльных условий на следующий учебный год, в частности уменьшение интенсивности НМТ и предоставление выпускникам права пересдать тест.

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Кроме снижения психологической нагрузки планируют пересмотреть общие сроки экзаменационной кампании, сделав график более удобным и равномерным. Отдельное внимание уделят безопасности и организации процесса: тестирование будут проводить в специализированных укрытиях, чтобы абитуриенты могли сдавать экзамены непрерывно во время тревог.

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