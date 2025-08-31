Обугленные стейки и подгоревшие тосты могут вызвать рак: что говорят ученые

Приготовление мяса / © Pixabay

Сочные стейки, бургеры или хот-доги с поджаренной на гриле корочкой привлекают вкусом и ароматом, но вместе с этим могут образовываться вещества, опасные для здоровья, предостерегают ученые.

Об этом сообщило издание The Washington Post.

Исследования показывают: во время приготовления мяса на гриле или сковороде при температуре более 150 °C происходят реакции между аминокислотами, сахарами и креатинином. Это приводит к появлению гетероциклических аминов (ГЦА). А когда жир стекает на горячие угли, образуются полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), которые вместе с дымом оседают на поверхности продукта. Оба вида соединений способны повреждать ДНК и провоцировать мутации.

На животных доказано: регулярное употребление таких веществ повышает риск возникновения рака. Для людей результаты менее однозначны — одни исследования фиксируют повышенную вероятность колоректального рака, рака поджелудочной или рака простаты, другие — не находят стабильной связи. При этом эксперты подчеркивают: опасность возрастает, когда речь идет о красном или обработанном мясе, которое и само является фактором риска.

Подобные процессы наблюдаются и в крахмалистых продуктах. Подгоревшие тосты, картофель фри или чипсы могут содержать акриламид — соединение, которое Международное агентство по изучению рака относит к вероятным канцерогенам для человека.

Специалисты советуют несколько простых шагов, чтобы уменьшить вредное воздействие:

не допускать прямого контакта пищи с пламенем;

мариновать мясо перед жаркой;

регулярно переворачивать куски на гриле;

сочетать мясо со свежими овощами;

не делать подгоревшие блюда частью ежедневного меню.

Вывод ученых: для здоровых людей, которые употребляют такие продукты редко, риск онкологии считается невысоким. В то же время полностью исключать его нельзя, поэтому умеренность и осторожность остаются лучшим подходом.

