Обувь и бутылки шампанского: появились жуткие кадры с места катастрофы "Титаника"

Новые 3D-изображения показали пару обуви и закупоренные бутылки шампанского, лежащие на обломках "Титаника".

Об этом пишет The Mirror.

Передовые технологии позволили исследовать место, где затонул Титаник, невиданным ранее ракурсом.

Британская компания Magellan, занимающаяся глубоководными картами, представила 3D-изображение обломков корабля на глубине 3,8 км в северной части Атлантики.

Вещи, найденные на месте аварии "Титаника" / Фото: Associated Press

Среди предметов, обнаруженных на борту судна, также около 2500 бокалов для шампанского, 45 тысяч салфеток и 50 тысяч полотенец.

По мнению Паркса Стефенсона, изучающего аварию "Титаника", благодаря новым изображениям могут появиться новые судебно-медицинские доказательства, с помощью которых можно будет выяснить, как именно это произошло.

Ранее стало известно, что исследователи впервые сделали полноразмерную 3D-реконструкцию затонувшего "Титаника" , лежащего на глубине 3800 м в Атлантическом океане. Для этого потратили 200 часов, чтобы сделать 700 тысяч снимков.

Ученые сообщали, что останки легендарного "Титаника" быстро разрушают время и бактерии. "Титаник" атакуют мощные течения, солевые коррозии и бактерии. Больше повреждений с правого борта, где располагались офицерские каюты. Ученые уверены, что в ближайшие несколько лет состояние корабля будет ухудшаться гораздо быстрее. Он может исчезнуть уже через два десятилетия.

"Титаник" плыл из Саутгемптона (Англия) в Нью-Йорк, когда 14 апреля 1912 года во время пересечения Атлантики столкнулся с айсбергом. По подсчетам, в ледяных водах погибли 1500 человек.

Читайте также: