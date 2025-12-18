Прогулка / © Credits

Реклама

Во время обычной прогулки в Кутногорском крае Чехии женщина случайно наткнулась на одну из самых ценных археологических находок последних лет — тайник с более 2150 серебряных монет раннего средневековья. Денарии пролежали в земле около 900 лет и были спрятаны в керамическом горшке, который почти полностью разрушился.

Об этом сообщило издание Popular Mechanics.

По предварительным оценкам специалистов Института археологии Академии наук Чешской Республики и Чешского музея серебра в Кутной Горе, клад был заложен в первой четверти XII века — в период острой политической нестабильности. Тогда между представителями династии Пржемысловцев шла борьба за пражский княжеский престол, а по региону неоднократно проходили вражеские войска.

Реклама

Археолог Филипп Велимский назвал находку одной из крупнейших за последнее десятилетие и сравнил ее с выигрышем в лотерею. По его словам, такое количество серебра было недосягаемым для обычного человека того времени и могло принадлежать только представителю элиты. Есть версия, что монеты предназначались для выплаты жалования войску или были военной добычей.

Предварительный анализ показал, что денарии чеканились в разных частях Кутногорского края при правлении по меньшей мере трех правителей Пржемысловской династии — короля Вратислава II и князей Бржетислава II и Борживоя II. Вероятно, монеты изготовили между 1085 и 1107 годами на пражском монетном дворе из серебра, которое импортировали в Богемию.

Сейчас все монеты проходят детальное исследование, очистку и реставрацию. Музейные специалисты планируют провести рентгеновский и спектральный анализ, чтобы определить точный состав металла и возможное происхождение серебра.

Напомним, в Абу-Гурабе (Египет) археологи раскопали остатки величественного храма, посвященного богу солнца Ра, который пролежал под наносами Нила более 4500 лет.