Наука и IT
202
2 мин

Обычное пролистывание ленты может разрушать мозг: ученые обнародовали тревожные данные

Чрезмерное использование TikTok и Reels вредит вниманию и может вызвать гниение мозга.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Телефон

Телефон / © pexels.com

Чрезмерное потребление короткого видеоконтента, в частности на платформах TikTok и Instagram Reels, негативно влияет на когнитивные функции, внимание и психическое здоровье пользователей.

Об этом пишет Independent.

Анализ данных 98 299 участников из 71 исследования показал, что чем больше человек смотрит быстротечный контент, тем хуже его показатели с точки зрения внимания и тормозного контроля. Это усложняет сосредоточение на сложных задачах.

Исследователи объясняют: повторное влияние высоко стимулирующего и быстротечного контента способствует привыканию. Пользователи теряют чувствительность к более медленным, более сложным когнитивным задачам, таким как чтение, решение проблем или глубокое обучение.

Исследователи недвусмысленно заявили, что этот процесс может способствовать так называемому «гнению мозга» — термин, касающийся якобы ухудшения интеллектуального состояния из-за чрезмерного потребления тривиального онлайн-контента. Исследование также связало использование коротких видео с негативным влиянием на психическое здоровье и социальную жизнь.

Непрерывный цикл пролистывания и получение нового, эмоционально стимулирующего контента запускает высвобождение дофамина, создавая цикл подкрепления. Такая зависимость от онлайн-взаимодействий может быть связана с повышенным стрессом. Поскольку некоторые пользователи испытывают трудности с отключением и регулированием своих эмоций в офлайн-среде.

Ученые также отмечают, что чрезмерное потребление коротких видео приводит к увеличению социальной изоляции. Взаимодействие в реальном мире заменяется пассивной цифровой активностью, что усиливает чувство одиночества и коррелирует с низшей общей удовлетворенностью жизнью.

В целом использование коротких видео связано с ухудшением когнитивных функций (внимания, тормозного контроля, языка, памяти и рабочей памяти) и большинства показателей психического здоровья.

