Обычное растение чуть не сожгло всю планету: давние пожары дают подсказки о современных опасностях

Папоротник способен способствовать распространению лесных пожаров и быстро захватывать пожарища. / © Pexels

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Группа геологов из Утрехтского университета изучила образцы из четырех глубоководных скважин в северо-западной Европе, чтобы выяснить истинные причины масштабных пожаров в конце триасового периода. Ученые обнаружили, что стремительное глобальное потепление уничтожило тогдашние хвойные леса, позволив папоротникам захватить эти просторы на сотни тысяч лет.

Об этом подробно пишет научное издание Earth.com.

Глобальный кризис и нашествие папоротника

Массовое вымирание началось с беспрецедентной вулканической активности при распаде суперконтинента Пангея, которая повысила глобальную температуру на планете почти на десять градусов. Огромные хвойные леса не выдержали такого резкого изменения климата, а на их место массово пришел выносливый папоротник.

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«Суть состоит в том, что папоротники могут быстро вторгаться в нарушенные ландшафты, которые были уничтожены огнем, и справляться с измененным грунтом или условиями его отсутствия», – пояснил профессор Бас ван де Шотбрюгге.

Анализируя ископаемую пыльцу под микроскопом, ученые заметили аномалию: образцы из периода вымирания имели почти черный цвет. Хотя обычно древний растительный материал светлеет ближе к поверхности, все оказалось наоборот, что стало свидетельством чрезвычайно мощного воздействия огня на тогдашнюю экосистему.

Эксперимент в лаборатории

Чтобы проверить свою теорию о постоянных поверхностных пожарах, исследователи нагревали современные споры в специальной печи при различных контролируемых температурах. Они тщательно фиксировали, как именно меняется оттенок растительного материала на каждом этапе термической обработки.

«Поместив споры в печь и выпекая их при разных температурах, мы воспроизвели те же эффекты потемнения, которые наблюдали двести миллионов лет назад», — отметил ученый.

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Цвет окаменевших зерен идеально совпал с оттенками, которые образуются во время быстрых низовых пожаров, проходящих через низкую растительность. Выяснилось, что густые ковры из папоротника регулярно высыхали во время длительных засух и превращались в идеальную сухую растопку.

"Когда папоротники высыхают, толстые коврики действуют как идеальное топливо для разжигания масштабных лесных пожаров", - добавил исследователь.

Опасность для современной природы

Этот древний огненный цикл чрезвычайно актуален сегодня, ведь современные инвазивные виды папоротника уже активно захватывают нарушенные экосистемы. Огонь почти не вредит этим растениям, поскольку их подземные стебли легко выживают после пожарища и дают новые побеги, еще больше вытесняя местную флору и увеличивая риски новых возгораний.

"Сегодня папоротники уже вторгаются в определенные нарушенные территории и действуют как разжигатели огня", - предупредил ван де Шотбрюгге.

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Напомним,

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