Обычные поиски молотка обернулись нахождением римского клада за 6,3 миллионов долларов

Сокровище Хоксне. Фото: Mike Peel/CC BY-SA 4.0

В британском графстве Саффолк случайная помощь соседу обернулась одним из самых громких археологических открытий XX века.

Об этом сообщило издание Iflscience.

В ноябре 1992 года фермер из Хоксна Питер Уотлинг попросил друга помочь найти инструмент, который исчез во время работ. На поле отправился Эрик Лоуз — пенсионер и любитель-металлоискатель. Именно он наткнулся на несколько старинных монет и сразу сообщил о находке полиции и археологам.

Это решение позволило специалистам тщательно зафиксировать контекст открытия и провести полноценные раскопки. Так был обнаружен клад, который сейчас известен как Сокровище Хоксне — одна из самых ценных коллекций позднеримского золота и серебра, найденных в Британии.

В состав клада вошли 15 233 монеты, серебряная посуда, золотые украшения, десятки ложек и даже туалетные принадлежности. Археологи также обнаружили остатки дубового сундука с внутренними перегородками, в котором ценности были аккуратно сложены и завернуты в ткань и солому. По датировке монет установлено, что клад спрятали после 407-408 годов нашей эры, хотя часть денег находилась в обращении еще несколько десятилетий до того.

Исследователи считают, что сокровище спрятали намеренно в V веке, однако причины этого остаются неизвестными. Среди версий — политическая нестабильность в Римской Британии или экономические изменения. Имена владельцев и мотивы сокрытия ценностей так и остались загадкой.

В 1993 году находку официально признали сокровищем, передали короне, а затем продали музеям. Полученную сумму — 1,75 миллиона фунтов стерлингов (4,7 миллиона фунтов стерлингов или 6,3 миллиона долларов по состоянию на сейчас, — Ред.) — поделили между Лоузом и владельцем земли. Так поиск обычного молота неожиданно принес историческое открытие и миллионное вознаграждение.

