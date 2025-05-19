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- Наука и IT
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Обычный датчик смартфона может шпионить за вами: исследователи обнаружили новую угрозу
Обычный датчик освещения на смартфонах может использоваться для слежения за пользователем без его ведома и без разрешения.
Функция автоматической регулировки яркости, которая присутствует почти на каждом современном смартфоне, оказалась потенциальной угрозой конфиденциальности пользователей. Речь идет о датчике наружного освещения (ALS), который до сих пор считался абсолютно безопасным — но новое исследование доказывает обратное.
Результаты опубликованы в журнале Science Advances.
Команда исследователей разработала экспериментальную атаку под названием LightSpy, которая превращает ALS в инструмент для слежения. Датчик, автоматически измеряющий уровень освещения, оказался способным передавать данные о жестах пользователя — нажатия, свайпы, прокрутки.
Это стало возможным благодаря нейросети, обучаемой на данных из обычного Android-устройства. Алгоритм изучил шаблоны изменений освещения на экране во время взаимодействия пользователя с гаджетом и впоследствии научился воспроизводить его действия с высокой точностью.
Исследователи смоделировали сценарий, в котором вредоносный код на обычном вебсайте (например, через JavaScript в браузере) запускает наблюдение. После непродолжительного мониторинга система способна имитировать действия пользователя, включая ввод текста или нажатие кнопок.
В чем угроза
Доступ к ALS не требует разрешения пользователя.
Его нельзя отключить из-за стандартных настроек.
Атака не оставляет следов в системе безопасности устройства.
Что предлагают исследователи
Авторы работы советуют производителям мобильных ОС:
ввести дополнительные разрешения на доступ к ALS, как это сделано с микрофоном или камерой;
ограничить частоту и точность передачи данных по этому датчику;
изменить расположение ALS – не напротив лица пользователя, чтобы снизить риск считывания движений.
"Необходимо пересмотреть подходы к конфиденциальности, даже когда речь идет о якобы "невинных" датчиках", - отмечают авторы исследования.