Обычный камень скрывал важную тайну в возрасте 200 тысяч лет

В Испании археологи обнаружили камень со старинными резьбами. Это открытие изменяет наши знания о доисторической Европе.

Об этом пишет издание Arkeonews.

Эксперты предполагают, что эти отметки могут быть одним из самых древних примеров символического выражения на Пиренейском полуострове.

Открытие противоречит имеющимся хронологическим рамкам, когда древние люди начали развивать художественные и когнитивные способности.

Чтобы определить точный возраст резьбы, исследователи используют передовые методы. Кварц, обнаруженный в окружающих отложениях, анализируется для установки временной шкалы, а цифровая 3D-картировка с высоким разрешением используется для различения природной эрозии и преднамеренной резьбы.

Напомним, археологи обнаружили пару, погибшую в 79 году нашей эры, в руках женщины было "сокровище".

Читайте также: