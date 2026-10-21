Обычный продукт может снизить риск гипертонии на 26%: что выяснили ученые

Орехи / © pexels.com

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Обычные орехи могут помочь снизить риск развития гипертонии – одного из основных факторов сердечно-сосудистых заболеваний. Новое исследование показало, что люди, регулярно едят примерно 30 граммов орехов в день, имеют на 26% более низкий риск возникновения высокого артериального давления по сравнению с теми, кто их не потребляет.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале British Journal of Nutrition .

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Сколько орехов нужно есть каждый день

Международная группа ученых проанализировала результаты восьми исследований, охвативших более 143 тысяч участников. Среди них было зафиксировано более 20 тысяч случаев развития гипертонии.

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Исследователи установили, что люди с высоким уровнем потребления орехов имели на 16% более низкий риск повышенного давления по сравнению с теми, кто ел их меньше.

В то же время, ежедневная порция примерно 28 граммов орехов была связана со снижением риска гипертонии на 20%.

Самый заметный результат наблюдали за потребление около 30 граммов орехов в день — риск был ниже примерно на 26%.

Это небольшая горсть, которую легко добавить в ежедневный рацион.

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В то же время, увеличение порции сверх этого объема не продемонстрировало существенной дополнительной пользы.

Почему орехи могут быть полезны для сердца

Ученые объясняют возможное положительное влияние орехов их питательным составом.

Они содержат ненасыщенные жиры, клетчатку, калий и биологически активные растительные вещества, которые играют важную роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, орехи содержат аминокислоту аргинина, которая участвует в образовании оксида азота. Это вещество способствует расслаблению и расширению кровеносных сосудов.

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Благодаря этому орехи могут оказывать положительное воздействие на механизмы регуляции артериального давления.

Несмотря на высокую калорийность, умеренное потребление орехов также связывается с более низкими показателями ожирения, которое является одним из факторов риска гипертонии.

Какие орехи лучше выбирать

Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение натуральным несоленым орехам.

В рацион можно добавлять грецкие орехи, миндаль, кешью и другие разновидности.

Важно избегать чрезмерного потребления соли, поскольку большое количество натрия в питании может способствовать повышению АД.

Авторы исследования отмечают, что орехи могут быть полезной альтернативой соленым снекам, печенью и другим продуктам для перекуса.

В то же время ученые отмечают: результаты исследования свидетельствуют о статистической связи, а не доказывают, что именно орехи непосредственно предотвращают гипертонию.

Поскольку исследователи анализировали пищевые повадки людей, на результаты могли влиять и другие особенности их образа жизни.

Поэтому орехи следует рассматривать как часть сбалансированного питания, а не как способ лечения повышенного давления или замену назначенным врачом препаратам.

Раньше мы писали о том, что лучше для здоровья сердца и долголетия – грецкие орехи или миндаль .

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