"Очень больна и нуждается в немедленном изменении образа жизни": ученые сравнили Землю с человеком

Земля подошла к пределу, который создает угрозу стабильности систем жизнеобеспечения и ухудшает социальное равенство.

Человеческая деятельность подтолкнула Землю к опасной зоне за семь из восьми недавно определенных индикаторов безопасности планеты.

Об этом говорится в отчете ученых, сообщает The Guardian.

Отчет группы ученых "Земной комиссии" дает тревожные доказательства того, что наша планета сталкивается с растущими кризисами наличия воды, нагрузки питательными веществами, поддержания экосистемы и загрязнения. Это создает угрозу стабильности систем жизнеобеспечения и ухудшает социальное равенство.

В исследовании ученые пытались соединить жизненно важные признаки здоровья планеты с показателями благосостояния человека.

Исследование устанавливает серию «безопасных и справедливых» контрольных показателей для планеты, сравнимых с жизненно важными показателями человеческого организма. Вместо пульса, температуры и АД он рассматривает такие показатели, как поток воды, использование веществ и изменения на Земле.

Трудная ситуация почти в каждой категории. Что касается климата, мир пробует сдерживать глобальное потепление. "Комиссия Земли" отмечает, что это потепление приобрело угрожающие масштабы, потому что многие уже сильно пострадали от чрезвычайной жары, засухи и наводнений. Они отмечают, что невозможно стабилизировать климат без защиты экосистем.

Чтобы достичь безопасного уровня, необходимо, чтобы от 50 до 60% мира должна занимать природная экосистема. Однако реальность такова, что только 45-50% планеты имеет нетронутую экосистему. Комиссия говорит, что по крайней мере 20-25% территорий, измененных деятельностью человека, должны быть отведены под полуестественные среды обитания, такие как парки, участки и скопления деревьев. В настоящее время примерно две трети измененных ландшафтов не достигают этого уровня.

Другая цель – бороться с загрязнением воздуха, ухудшающегося из-за накопления выхлопных газов автомобилей, заводов, угольных, нефтяных и газовых электростанций. На глобальном уровне необходимо минимизировать дисбаланс концентраций химических веществ между северным и южным полушариями.

Для улучшения качества воды нужно, чтобы 20% потока рек и ручьев должно быть перекрыто, поскольку современное использование приводит к ухудшению качества воды и потере пресноводных существ. Ученые говорят, что сейчас 47% речных бассейнов мира истощаются с угрожающей скоростью. Особенно эта проблема касается больших населённых пунктов и районов интенсивного сельского хозяйства.

Химические удобрения являются еще одной проблемой, поскольку фермеры в более богатых странах распыляют больше азота и фосфора, чем растения и земля способны поглотить. Это временно увеличивает урожайность, но приводит к стокам в водных системах, что приводит к вредному цветению водорослей, от чего существенно ухудшается качество воды. Удобрения в большинстве своем используют фермеры из развитых стран.

Авторы говорят, что диагноз у нашей планеты грустный, но еще не вне надежды, хотя время для лечения заканчивается.

«Врач сказал бы, что Земля сейчас действительно очень больна во многих областях. И это влияет на людей, живущих на Земле. Мы должны устранить не только симптомы, но и причины», – заявила Джоета Гупта, сопредседатель Комиссии Земли и профессор окружающей среды и развития глобального юга в Университете Амстердама.

Директор по исследованию и развитию прибрежных океанов в Индийском океане Дэвид Обура заявил, что: «Есть ряд лекарств, которые мы можем принимать, но нам также нужно изменить образ жизни – меньше мяса, больше воды и более сбалансированное питание».

Напомним, ранее сообщалось, что ученые из американского Университета Тафтса представили способ производства массовой клеточной жировой ткани для использования в пищевых продуктах.

Также мы ранее информировали, что ученые составили первый в мире панген людей — базу данных всех генов и генетических вариаций человеческой популяции.

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