Очень рискованно: впервые за более чем 50 лет две компании запустят космические корабли на Луну

Две компании планируют запустить на Луну беспилотный космический корабль с разницей в несколько недель в начале следующего года.

Об этом пишет The Washington Post.

Это произойдет в рамках проекта, финансируемого NASA, который может ознаменовать первую мягкую посадку Соединенных Штатов на поверхность Луны со времени последней миссии "Аполлона" в 1972 году. Но в знак того, как коммерческая космическая отрасль меняет исследования, компании также борются за еще одно историческое достижение: стать первым частным предприятием, осуществившим высадку на Луне.

8 января базирующаяся в Питтсбурге компания Astrobotic планирует запустить свой космический корабль Peregrine во время первого запуска ракеты Vulcan, которой управляет United Launch Alliance, совместное предприятие Lockheed Martin и Boeing. Затем, в середине февраля, с другой площадки на мысе Канаверал в Флориде, Intuitive Machines собирается запустить свой посадочный модуль на ракете Falcon 9 компании SpaceX.

Миссии связаны с программой NASA Artemis, которая намерена вернуть астронавтов на поверхность Луны. Но эти миссии являются частью программы Commercial Lunar Payload Services, целью которой является доставка грузов и проведение научных экспериментов на Луну. Объявляя о программе пять лет назад, тогдашний администратор NASA Джим Брайденстайн сказал, что хочет использовать возможности частного бизнеса, чтобы реализовать ее быстро и недорого. "Мы стремимся к скорости", — сказал он тогда.

Несколько компаний имеют право претендовать на контракты на сумму 2,6 млрд долларов сроком на 10 лет. И после многих лет задержек, наконец, выполняются первые миссии, и впереди их будет еще больше.

"Эти ребята могут стать разведчиками астронавтов, которых мы намерены высадить на Луну. И мы можем узнать о Луне такие вещи, которые иначе мы не смогли бы получить, потому что у нас не было бы такого количества высадок", — сказал в интервью администратор NASA Билл Нельсон.

Непонятно, какая компания приземлится первой. В прессрелизе Astrobotic говорится, что если он будет запущен, как запланировано 8 января, его космический корабль приземлится 23 февраля. Представитель Intuitive Machines сообщил, что компания рассчитывает приземлиться "приблизительно через семь дней после запуска". Дата запуска была запланирована на 12 января, но изменена на середину февраля, поскольку "неблагоприятные погодные условия привели к изменениям в манифесте запуска SpaceX". Компания еще не объявила точную дату запуска или приземления.

Миссии начались после того, как несколько стран в последние годы отправили космические корабли на Луну. Японское космическое агентство надеется, что его спускаемый автоматический аппарат, запущенный 7 сентября, приземлится 19 января.

Но высадка на Луну рискована — и многие пытались в прошлом, но потерпели неудачу. Ранее в этом году японская компания Ispace потеряла космический корабль при попытке приземлиться на Луну. В этом году Россия также потеряла космический корабль, пытавшийся приземлиться на Луну.

В последние годы Китай отправил на Луну целый флот космических кораблей, начиная с орбитальных аппаратов в 2007 году и снова в 2010 году. Затем, в 2013 году, он посадил космический корабль Chang'e 3, став первой страной, совершившей мягкую посадку на Луну с тех пор.

В начале 2019 года Китай вошел в историю, посадив первый космический корабль на обороте Луны. А в 2020 году он привез образцы с лунной поверхности, что стало еще одной ошеломляющей демонстрацией растущих его амбиций.

В рамках программы Artemis NASA намерена высадить астронавтов на Луну в ближайшие годы, возможно, уже в 2025 году, но, пожалуй, позже. После успешной отправки космического корабля "Орион" без людей на борту вокруг Луны в прошлом году он планирует облет Луны с астронавтами. Сначала это было запланировано на конец следующего года, но Нельсон сказал, что сроки могут сдвинуться к 2025 году. "Они проходят все виды испытаний", — сказал он, добавив, что космическое агентство намерено предоставить обновленную информацию о графике "в начале нового года".

Но раньше NASA надеется совершить несколько посадок роботов, чтобы проложить путь. Помимо двух, запланированных на начало года, NASA планирует отправить на Луну свой первый роботизированный вездеход на космическом корабле Astrobotic. Названный VIPER (от Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) автомобиль размером с гольф-кар будет оснащен буром для поиска воды в виде льда вблизи южного полюса Луны.

"Если все это сработает, то это будет удивительный инструмент для поддержки людей на поверхности Луны, а также для научной и коммерческой деятельности способами, которые иначе были бы недостижимы", — сказал Томас Зурбухен, бывший глава научного отдела NASA, курировавший программу.

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Однако, по его словам, подход к партнерству с коммерческим сектором для таких миссий "нужно доказать", а высадка на Луну является невероятно сложной задачей. По его оценкам, шансы на успешную посадку любой миссии составляют около 50 процентов. Но то, что две компании собираются сделать это одновременно, увеличивает шансы попадания американского космического корабля на Луну впервые за более чем 50 лет.

Джон Торнтон, генеральный директор Astrobotic, недавно заявил журналистам, что хорошо понимает риски. "Это, конечно, непростая задача", – сказал он. "Я имею в виду, что я буду одновременно и в ужасе, и в восторге на каждом этапе".

Хотя он сказал, что существует конкуренция за то, чтобы первым добраться до Луны, он отметил, что основная цель состоит в том, чтобы "создать движение коммерческих поставок на поверхность". Важнейшим и самым главным приоритетом здесь является успех отрасли.

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Еще одна проблема состоит в том, что ее космический корабль Peregrine должен запуститься во время первого полета ракеты ULA Vulcan. Хотя первый запуск любой ракеты рискован, Торнтон сказал, что ULA имеет "подлинно звездный послужной список успеха, и они очень уверены в себе".

Компания Intuitive Machines тоже уверена в себе.

"Машина готова", – заявил в октябрьском интервью Стивен Альтемус, генеральный директор Intuitive Machines. "Она работает отлично. Мы знаем шансы того, с чем мы должны столкнуться. Мы провели большие испытания, выходящие за пределы испытаний на стадии разработки, чтобы убедиться, что машина работает так, как задумано. И, исходя из наших обзоров, мы уверены, что решили все эти проблемы и знаем, как ведет себя машина".

Напомним, NASA показало "рождественскую елку" в космосе. Агентство поделилось фото скопления молодых звезд.

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