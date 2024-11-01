Одежду Александра Македонского нашли через несколько тысячелетий в древнем погребении

Новые археологические исследования выявили кусок ткани с "физическим описанием, точно соответствующим" тунике, которую носил завоеватель Александр Македонский.

Об этом пишет New York Post.

Она состоит из "хлопчатобумажной ткани, окрашенной в фиолетовый цвет, между которыми один или два слоя беловатого материала, изготовленного преимущественно из минерала гунтита", — говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Field Archaeology.

Новая находка, принадлежащая правителю около 330 до н.э., найденная в древних королевских гробницах Греции в Вергине, помогла преданным делу археологам узнать больше о местах захоронений родственников Александра.

Сходство между гардеробом Александра и фризом, более известным как длинная гравюра на его стене, помогло ученым определить принадлежность одежды.

"Античные источники описывают белую тунику среднего размера, и эта туника совпадает с их описаниями", — сказал исследователь доктор Антонис Барцекас в интервью Greek Reporter. "Если мы посмотрим, как она изображена на фризе гробницы II, то увидим, что на рисунке туника изображена двумя белыми линиями. Это идеально соответствует слоям материала, найденного внутри гроба".

Александр Македонский / Фото: Фото из открытых источников

Гробница II является местом захоронения сводного брата Филиппа III Архидея – доверенный генерал был похоронен с некоторыми вещами своего брата, поскольку после его смерти добыча бывшего правителя была разделена.

Вопрос о тунике был предметом дискуссий в научном сообществе с 1977 года, поскольку, по словам археолога, скелетные остатки не давали четкого представления о нем.

Напомним, Netflix в новом фильме упомянул о гомосексуальности Александра Македонского. Изображение романтических отношений с его полководцем Гефестионом повлекло за собой фурор.

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