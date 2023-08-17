Один из самых больших метеоритов стоимостью 75 тысяч долларов пролежал на ферме 80 лет — им подпирали двери сарая

Один из самых больших метеоритов, когда-либо зарегистрированных в Мичигане (США), не привлекал внимания экспертов, потому что в течение лет им подпирал двери сарая местный фермер.

Об этом говорится в сообщении Science Alert.

"Я сразу сказала, что это что-то особенное. Это самый ценный образец, который я когда-либо держала в своей жизни", — рассказала Мона Сирбеску, геолог из Центрального Мичиганского университета (CMU), исследовавшая космический камень.

Как метеорит попал к ученым

В 1988 году фермер Дэвид Мазурек купил землю в Эдморе вместе с камнем, подпиравшим двери сарая. Предыдущий владелец рассказал, что в 1930-х годах они с отцом видели, как метеорит ночью упал на их участок.

Фермер использовал камень в хозяйстве в течение 30 лет, а затем решил показать его геологам и продал свой метеорит планетарию Абрамса Мичиганского университета, пообещав 10% выручки отдела наук о земле и атмосфере.

Стоимость метеорита оценили в 75 тысяч долларов.

Напомним, весной жители Киевской области наблюдали огромную вспышку. Профильные специалисты разъяснили ориентировочную причину явления.

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