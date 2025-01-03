Один из самых больших супервулканов планеты может взорваться: что известно (фото)

Ученые, исследующие Йеллоустоунский супервулкан, обнаружили движение в глубине кратера, вызывающего опасения, что гигант может извергаться.

Об этом пишет Daily Mail.

Вулкан, расположенный под Йеллоустоунским национальным парком в штате Вайоминг, способен повлечь за собой разрушительное извержение магнитудой 8 баллов. И поскольку он не взрывался уже около 640 тысяч лет, некоторые эксперты и местные жители считают, что вулкан опоздал с извержением.

Исследователи, анализируя кратер супервулкана или кальдеру, обнаружили, что магма внутри движется к северо-востоку и вместе с ней смещается концентрация вулканической активности. Это значит, что если вулкан извергнется, то это произойдет в этом районе, в отличие от предупреждений в западном регионе.

Йеллоустоунская кальдера – это кратер площадью 3496 квадратных км в западно-центральной части парка, образовавшегося во время катастрофического извержения этого вулкана сотни тысяч лет назад.

Йеллоустоунский вулкан / Фото: Getty Images

Команда обнаружила, что основная часть этой магмы хранится в обособленных подземных резервуарах, что не позволяет ей стать достаточно концентрированной, чтобы вызвать извержение.

Хотя извержение может произойти в северо-восточном регионе из-за оползня, исследователи говорят, что их выводы свидетельствуют о том, что супервулкан не извергнется при нашей жизни.

"Нигде в Йеллоустоуне нет регионов, способных к извержению", — сказала автор исследования Нинфа Беннингтон, исследовательница из Гавайской вулканической обсерватории, в интервью Washington Post. "В ней много магмы, но она недостаточно связана между собой".

Беннингтон и ее коллеги провели широкомасштабное магнитотеллурическое исследование Йеллоустоунской кальдеры. Метод работает путем прослушивания естественных сигналов Земли, таких как радиоволны и магнитные вибрации, поступающие из космоса или из глубин нашей планеты. Эти сигналы изменяются в зависимости от того, что находится под землей – камни, вода или металлы. Это позволило исследователям заглянуть в кратер и исследовать, что происходит на самом деле под поверхностью.

Они использовали полученные данные для создания карты магматических образований под кальдерой. Результаты показали, что на глубине от 4 до 48 км под поверхностью по меньшей мере семь основных регионов с высоким содержанием магмы, что свидетельствует о том, что эти резервуары "не извергаются".

Свои выводы исследователи опубликовали в журнале Nature.

Предыдущие исследования показали, что под Йеллоустоунской кальдерой есть два типа магмы. Один из них – базальтовая магма, обычно образующаяся в результате прямого плавления мантии Земли, согласно данным Геологической службы США (USGS). Базальтовая магма извергается легче из-за ее меньшего сопротивления потоку. Но эта магма плотная и погребенная глубоко под Йеллоустоунской кальдерой, а это значит, что она вряд ли может повлечь за собой извержение.

Йеллоустоун / Фото: Yellowstone National Park

Другой тип – риолитовая магма, которая является более густой и устойчивой к течению из-за высокого содержания кремнезема. Под Йеллоустоуном базальтовая магма нагревает окружающие породы, что способствует образованию риолитовой магмы ближе к поверхности. Но для извержения риолитовой магмы из Йеллоустоуна требуется значительное повышение давления.

Однако это уже случалось раньше. За последние два миллиона лет в Йеллоустоуне произошло три крупных кальдерообразующих извержения, все из которых были вызваны резервуарами риолитовой магмы. Но, по мнению исследователей, это вряд ли повторится, по крайней мере, при нашей жизни.

Исходя из объема хранилища риолитовой магмы под северо-восточной кальдерой Йеллоустоун, а также непосредственной связи региона с источником тепла в нижних слоях земной коры, исследователи пришли к выводу, что концентрация будущей вулканической активности риолитовой сместилась на северо-восток. Это значительное изменение. За последние 160 000 лет риолитическая вулканическая активность происходила на большей части Йеллоустоунской кальдеры, за исключением этого северо-восточного региона, пишут исследователи в своем отчете.

По словам Беннингтон, благодаря большому объему магмы под Национальным парком, этот регион будет оставаться вулканически активным. Но ее исследование предполагает, что туристам не придется беспокоиться об угрозе большого извержения в ближайшее время.

Напомним, ученые обнаружили сотни гигантских следов, оставленных 166 миллионов лет назад. Это пять цепочек следов, самый длинный из которых имеет длину 150 метров.

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