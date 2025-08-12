Один из самых известных ледников мира начал таять рекордными темпами: чем это грозит

Ледник Перито-Морено / © Associated Press

Ледник Перито-Морено в Южном Патагонском ледниковом поле, который десятилетиями считался относительно стабильным, демонстрирует самые быстрые темпы таяния за последние 100 лет.

Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в журнале Communications Earth&Environment, информирует Phys.org.

Этот ледник, который с 1981 года входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, ежегодно привлекает сотни тысяч туристов. В течение многих лет он оставался «зажатым» в долине, однако сейчас начал терять контакт с твердой породой под собой. Как следствие, айсберг быстрее тает и смещается назад. По прогнозам, в ближайшие годы он может отступить еще на несколько километров.

Исследователи, которые с 2020 года фиксируют изменения с помощью замедленной съемки, описывают ситуацию как «хрупкий баланс одного из самых известных ледников в мире».

«Мы считаем, что нынешнее отступление связано с тем, что он уже более десятилетия находится в нестабильном климатическом состоянии. Ледник медленно, но неотвратимо отрывается от физической „точки фиксации“ в центральной его части», — объясняет аспирант университета Фридриха-Александра в Эрлангене-Нюрнберге и один из авторов работы Мориц Кох.

Чтобы получить необходимые данные, команда Коха проводила масштабные полевые исследования: измеряли толщину льда с помощью радара, подвешенного под вертолетом, применяли сонар на озере и анализировали спутниковые снимки.

Специалисты предупреждают, что таяние ледников, в частности в полярных регионах, может привести к значительному повышению уровня мирового океана, создавая угрозу для жизни и домов людей в прибрежных и островных районах. Ученый из Пенсильванского университета Ричард Алли отмечает, что даже локальные изменения в Патагонии важны, ведь они помогают предсказать будущее гигантских антарктических ледников.

Напомним, ледник Туэйтс, который получил название «ледник Судного дня», проявляет признаки опасной нестабильности. По оценкам ученых, его дальнейшее разрушение может вызвать повышение уровня мирового океана более чем на 3 м.