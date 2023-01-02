Один из самых красивых звездопадов года: когда его можно увидеть

Пик одного из сильнейших метеорных потоков, или как еще называют подобные явления — "падающие звезды", можно будет наблюдать 3 и 4 января.

Об этом пишет Forbes.

Во вторник 3 января и в среду 4 января можно будет наблюдать один из сильнейших ежегодных метеорных потоков, который называется Квадрантиды. Считается, что за появлением Квадрантида стоит астероид, который был открыт только 19 лет назад, который называется 2003 EH с периодом обращения вокруг Солнца, составляющим 5 лет.

К сожалению, очень яркая Луна, которая вскоре станет полной, сделает наблюдение за метеорным потоком более тяжелым, но его яркие "огненные шары" все же будет хорошо видны в ночном небе. Кроме Луны еще одним препятствием для наблюдения за метеорным потоком может стать облачная погода.

Квадрантиды — это метеорный поток, отличающийся от других не только большой интенсивностью падающих метеоров, но и тем, что большинство из них слишком тусклые.

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