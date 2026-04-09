Вулканическая система возле японского острова Кюсю, которая вызвала одно из крупнейших извержений современной геологической эпохи, снова демонстрирует признаки активности. Ученые зафиксировали постепенное пополнение магматической камеры под кальдерой Кикай.

Речь идет о вулкане Акахоя, извержение которого около 7300 лет назад стало крупнейшим в голоцене. Тогда в атмосферу было выброшено примерно 160 кубических километров породы — это в десятки раз больше, чем во время извержений вулканов Пинатубо (1991 год) и Новарупта (1912 год). Пирокластические потоки распространились на расстояние до 150 километров, а пепел покрыл значительную часть Японии и Корейского полуострова.

Несмотря на то, что после того катастрофического извержения вулкан не проявлял подобной активности, он остается действующим. В течение последних десятилетий фиксировались слабые извержения.

Новое исследование, проведенное специалистами Университета Кобе и Японского агентства по морским и земным наукам и технологиям, подтвердило: под Кикай существует большая магматическая камера, которая сейчас снова наполняется. Для этого ученые использовали подводные сейсмометры и пневматические пушки, что позволило проанализировать структуру земной коры.

По словам исследователей, магма в резервуаре имеет другой химический состав, чем во время древнего извержения, что свидетельствует о ее новом происхождении. Кроме того, в течение последних нескольких тысяч лет в кальдере формируется новый лавовый купол.

Ученые отмечают: понимание процессов накопления магмы в таких гигантских кальдерах является ключом к прогнозированию будущих извержений. Подобные системы существуют и в других частях мира, в частности в Йеллоустоуне и на острове Суматра (кальдера Тоба), где также происходили масштабные катастрофические извержения.

Учитывая современную плотность населения региона, даже относительно слабое новое извержение может иметь значительно более серьезные последствия, чем тысячи лет назад.

Напомним, ранее специалисты Земной обсерватории NASA выяснили истинное происхождение горы Аркана в Сахаре — уникального массива, который долгое время считали следствием падения астероида.