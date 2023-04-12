Один из самых мощных взрывов во Вселенной: NASA показало фото в потрясающих деталях – это впечатляет

Кассиопея А — это новейшая сверхновая в нашей галактике.
Космический телескоп имени Джеймса Вебба (JWST) NASA недавно сделал захватывающее детальное изображение Кассиопеи А, образовавшейся в результате одного из мощнейших взрывов во Вселенной, произошедшего еще 340 лет назад, но до сих пор исследуемых астрономами.
Об этом пишет издание Inverse.
"Кассиопея А — это новейшая сверхновая в нашей галактике. Астрономы тщательно ее исследуют, надеясь воспроизвести жизнь и смерть гигантской звезды из обломков ее последнего взрыва. Последнее изображение облака космического мусора, сделанное JWST с помощью прибора среднего инфракрасного диапазона (MIRI), может пролить свет на то, как взрывная гибель гигантских звезд помогает рассеять ингредиенты для жизни по всей галактике", - говорится в сообщении.
Раньше была массивная звезда, но примерно 340 лет назад она исчезла в яркой вспышке света. Гигантская звезда сожгла последние остатки своего топлива, и без давления ядерного синтеза, чтобы противостоять сокрушительному весу звезды, ее внешние слои мгновенно упали внутрь. Этот коллапс спровоцировал огромный взрыв, один из самых больших и мощных во Вселенной, выбросивший прежнее содержимое звезды в космос .
Сегодня медленно распространяющееся облако газа и пыли, когда-то было звездой, имеет ширину около десяти световых лет, а ее внешний край толкается в оболочку из более холодного газа и пыли, которая когда-то окружала звездную систему.
На фото видно, как пылевые обломки разрушительной смерти гигантской звезды светятся огненно-оранжевым и красным цветом во время столкновения с межзвездной пылью.
Напомним, астрономы открыли чрезвычайно большую черную дыру.
Читайте также:
- На Солнце появилась огромная дыра, которая в 20 раз больше Земли: о чем предупреждают ученые
- Ученые исследовали с помощью телескопа экзопланета размером с Землю: возможна ли там жизнь
- Впервые за 50 лет облетят Луна: в NASA назвали имена космонавтов