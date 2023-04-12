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Один из самых мощных взрывов во Вселенной: NASA показало фото в потрясающих деталях – это впечатляет

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
3011
Время на прочтение
2 мин
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Один из самых мощных взрывов во Вселенной: NASA показало фото в потрясающих деталях – это впечатляет

Фото: pixabay.com

Кассиопея А — это новейшая сверхновая в нашей галактике.

Космический телескоп имени Джеймса Вебба (JWST) NASA недавно сделал захватывающее детальное изображение Кассиопеи А, образовавшейся в результате одного из мощнейших взрывов во Вселенной, произошедшего еще 340 лет назад, но до сих пор исследуемых астрономами.

Об этом пишет издание Inverse.

"Кассиопея А — это новейшая сверхновая в нашей галактике. Астрономы тщательно ее исследуют, надеясь воспроизвести жизнь и смерть гигантской звезды из обломков ее последнего взрыва. Последнее изображение облака космического мусора, сделанное JWST с помощью прибора среднего инфракрасного диапазона (MIRI), может пролить свет на то, как взрывная гибель гигантских звезд помогает рассеять ингредиенты для жизни по всей галактике", - говорится в сообщении.

Раньше была массивная звезда, но примерно 340 лет назад она исчезла в яркой вспышке света. Гигантская звезда сожгла последние остатки своего топлива, и без давления ядерного синтеза, чтобы противостоять сокрушительному весу звезды, ее внешние слои мгновенно упали внутрь. Этот коллапс спровоцировал огромный взрыв, один из самых больших и мощных во Вселенной, выбросивший прежнее содержимое звезды в космос .

Сегодня медленно распространяющееся облако газа и пыли, когда-то было звездой, имеет ширину около десяти световых лет, а ее внешний край толкается в оболочку из более холодного газа и пыли, которая когда-то окружала звездную систему.

На фото видно, как пылевые обломки разрушительной смерти гигантской звезды светятся огненно-оранжевым и красным цветом во время столкновения с межзвездной пылью.

Фото: Inverse / ©
Фото: Inverse

Напомним, астрономы открыли чрезвычайно большую черную дыру.

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Дата публикации
Просмотры
3011
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