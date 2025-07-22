Один из самых опасных вулканов планеты на грани извержения: подробности (фото)

Йеллоустоун / © Pixabay

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Американские ученые зафиксировали новые сейсмические признаки, которые могут свидетельствовать о том, что супервулкан, расположенный под Национальным парком Йеллоустоун, начинает проявлять признаки активизации.

Об этом пишет Daily Mail.

С помощью искусственного интеллекта исследователи смогли обнаружить более 86 тысяч ранее незамеченных землетрясений, произошедших в регионе между 2008 и 2022 годами. Это в десять раз больше, чем считалось ранее на основе обычных методов сейсмического мониторинга.

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Особое внимание вызывает тот факт, что более половины из этих толчков произошли в виде «роев» — серий мелких, взаимосвязанных землетрясений, которые могут свидетельствовать о внутренней активности вулкана. Эти рои были зафиксированы вдоль молодых и нестабильных разломов, которые проходят под кальдерой Йеллоустоун — гигантской вулканической впадиной, возникшей после катастрофического извержения примерно 640 тысяч лет назад.

Ученые считают, что эти сейсмические рои вызваны движением перегретой, насыщенной минералами воды, которая прорывается сквозь трещины в породах. Такие процессы не только стимулируют активность гейзеров, характерных для Йеллоустоунского парка, но и могут создавать давление, которое в конечном итоге приводит к взрывным гидротермальным явлениям.

Исследование, проведенное под руководством доктора Бинга Ли из Западного университета, базировалось на применении алгоритмов машинного обучения для анализа архивных сейсмограмм. Благодаря этому методу стало возможным «прослушать» тектонический пульс Земли с невероятной точностью.

Согласно объяснению ученого, ручной анализ такого объема данных был бы практически невозможным. Обнаруженные рои не имеют структуры традиционного землетрясения — когда происходит один мощный толчок, за которым следуют афтершоки. Вместо этого речь идет о серии мелких толчков, которые быстро распространяются по небольшой территории — типичный признак подповерхностного движения жидкостей или газов.

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Насколько реальна угроза извержения

Несмотря на впечатляющее количество землетрясений, ученые успокаивают: пока нет прямых доказательств того, что происходит подъем магмы из глубоких слоев земной коры, что является ключевой предпосылкой суперизвержения. В основном активность ограничивается верхними 10 километрами под кальдерой и связана с существующими разломами.

По словам профессора Валентина Тролла из университета Уппсалы (Швеция), такие скопления сейсмических событий не свидетельствуют о магматическом питании с большой глубины. Вместо этого они обусловлены движением горячих флюидов, которые «смазывают» разломы и провоцируют локальные оползни — именно это и создает рои землетрясений.

Хотя эти рои не указывают на близкое катастрофическое извержение, они все же могут стать триггером для гидротермальных взрывов — явлений, подобных прошлогоднему взрыву в Бисквит-Бейсин, когда пар выбросил обломки горных пород на сотни метров в воздух.

В январе этого года в районе Норрис-Бейсин появился новый гидротермальный бассейн — вероятно, в результате ряда мелких взрывов. Подобные события случаются в Йеллоустоуне регулярно, однако их частота и интенсивность могут свидетельствовать о накоплении энергии в системе.

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Ученые считают, что понимание сейсмических паттернов, таких как рои землетрясений, позволяет лучше оценивать риски, информировать общественность и даже направлять развитие геотермальной энергетики в безопасные регионы.

Можно ли остановить суперизвержениеВ предыдущих исследованиях NASA рассматривала амбициозный, хотя и спорный, план: бурение до глубины 10 км под кальдерой и закачка холодной воды под давлением, чтобы снизить температуру магмы. Такой проект стоил бы более $3,4 млрд, но мог бы обеспечить страну дешевой геотермальной электроэнергией.

Однако некоторые ученые предостерегают: если бурить слишком близко к магматической камере, это наоборот может спровоцировать извержение, которого пытались избежать.

Напомним, ранее мы писали о том, что в штате Вашингтон что под стратовулканом Рейнир зафиксировали более сотни мелких землетрясений- это самая большая сейсмическая активность в регионе за последние 15 лет. Вулкан расположен всего в 80 км от Сиэтла, и на его склонах живут тысячи людей.

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