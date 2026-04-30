Один на 50 миллионов: рыбак поймал уникального двухцветного лобстера (фото)

Двухцветный лобстер. Фото: Wellfleet Shellfish Company/Facebook

Реклама

В штате Массачусетс рыбаки выловили редкого двухцветного лобстера, которого передали в Научный аквариум Вудс-Хоул. Необычного ракообразного поймали 16 апреля у побережья Кейп-Кода на борту рыболовного судна «Тимоти Майкл».

Об этом сообщило издание Popular Science.

Как рассказала биолог-аквариумистка Джулия Стадли, после того как специалисты увидели лобстера, они сразу начали готовиться к его транспортировке и размещению в аквариуме. Животное забрали из компании Wellfleet Shellfish Company, расположенной примерно в часе езды от Вудс-Хоул. Представители компании отметили, что подобные находки считают важными для демонстрации широкой аудитории.

Реклама

Специалисты объясняют, что необычная окраска лобстеров связана с особенностями пигмента астаксантина, который формирует цвета их панциря. В норме он создает сочетание различных оттенков — от красного и оранжевого до синего, желтого и фиолетового. Если же пигменты проявляются неравномерно или не активируются полностью, могут возникать редкие вариации цвета.

В частности, синие лобстеры встречаются примерно один на два миллиона, красные — один на десять миллионов, а альбиносы и цвета «сахарной ваты» — один на сто миллионов. Двухцветные лобстеры встречаются — ориентировочно один на 50 миллионов.

По словам Стадли, раздельная окраска возникает, когда два оплодотворенных яйца контактируют между собой на раннем этапе развития, и одно из них поглощает другое. В результате формируется организм с двумя наборами генетической информации, что позволяет по-разному проявлять пигменты с каждой стороны панциря.

В некоторых случаях подобное явление может быть связано с гинандроморфизмом — когда организм имеет признаки как самца, так и самки. Подобные случаи фиксировали и у других видов, в частности у птиц, пчел, бабочек, пауков и палочников. В то же время специалисты отмечают, что нарушения пигментации могут возникать и без такого эффекта.

Реклама

Кроме цвета, лобстер привлек внимание и своими размерами — его вес превышает три фунта (1,36 гр, — Ред.). Особи с необычной окраской обычно имеют меньше шансов выжить в дикой природе из-за отсутствия эффективного камуфляжа. Именно поэтому тот факт, что этот омар достиг значительных размеров, считают показательным.

В Научном аквариуме Вудс-Хоул животное будут содержать под наблюдением и защищать от хищников. Имя для омара планируют выбрать после того, как специалисты лучше изучат его особенности. Учитывая, что омары могут жить до 100 лет, в заведении отмечают важность этого решения.

Ожидается, что двухцветного омара представят посетителям после завершения капитального ремонта аквариума, который должен открыться в начале 2027 года.

Реклама

Новости партнеров