Один укол в неделю вместо диет и изнурительных тренировок: как похудеть придумали фармацевты

Уколы от лишнего веса

Согласно данным неправительственной организации Всемирной федерации по борьбе с ожирением более двух пятых населения мира имеют избыточный вес, страдают от ожирения, а к 2035 году эта цифра может удвоиться.

Диеты, пилюли, бады — чего только не придумали, чтобы сбросить лишний вес. Датская фармацевтическая компания разработала новый класс препаратов для похудения, а именно уколы агониста рецептора glp -1 — семаглутида. Клинические испытания показали, что инъекции препаратом приводит к потере веса на 15%. Оземпик, версия с более низкими дозами является препаратом для лечения диабета, который также используется не по назначению, а для похудения.

Новый препарат от ожирения появился случайно после того, как лечение, предназначенное для диабетиков, приводило к потере веса. Семаглутид имитирует высвобождение гормонов, стимулирующих ощущение сытости и понижающих аппетит. Они также отключают мощное желание есть, которое прячется в мозгу.

Ожидается, что половина американцев с ожирением, которые пытаются похудеть, будут принимать препараты glp -1 до конца десятилетия.

Но, как и в случае с любым новым лекарством, существуют неопределенности, самые большие – это безопасность и доступность.

Предостережения и проблемы, связанные с препаратом для похудения

Последствия длительного употребления неизвестны

Прежде всего, из-за новизны препарата, которые будут отдалены последствия его употребления, еще не известно. Подобный препарат с меньшими дозами действующего вещества, предназначенный для диабета, например, может вызвать рвоту и диарею в легкой степени. Исследования на животных показали более высокую заболеваемость раком щитовидной железы и тому подобное. Неизвестны последствия использования уколов во время или непосредственно перед беременностью.

Уколы будут нужны всю жизнь

Как и в случае с отказом от диеты, прекращение приема высоких доз семаглутида связано с возвратом большей части утраченного веса, поэтому пациентам нужно будет принимать препарат всю жизнь. Более того, некоторые люди даже набирают больше веса, чем потеряли.

Высокая стоимость препарата

Не меньшей проблемой, связанной с пожизненным приемом уколов является их стоимость. Стоимость препарата составляет от 900 до 1300 долларов. Исходя из таких цен, пожизненные рецепты смотрятся непомерно дорогими.

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