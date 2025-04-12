Одна из ближайших к Млечному пути галактик разрывается: какая причина

Движение звезд в Малом Магеллановом Облаке / © phys.org

Реклама

Новые исследования Малой Магелланового Облака — одного из ближайших спутников Млечного Пути — выявили неожиданную динамику ее звезд и газа. Оказывается, эта галактика не просто вращается, а фактически разрывается на части под влиянием гравитации своей массивной соседки — Большого Облака Магеллана.

Об этом сообщило издание phys.org.

Команда японских астрономов из Университета Нагои изучила движение 7000 массивных звезд в Малом Магеллановом Облаке (SMC). В отличие от Млечного Пути, где звезды и газ движутся синхронно, здесь оказался хаос: одни светила приближаются к Большому Магеллановому Облаку (LMC), другие удаляются.

Реклама

«Звезды в SMC двигались в противоположных направлениях по обе стороны галактики, словно их растягивают. Некоторые из этих звезд приближаются к LMC, в то время как другие удаляются от него, что свидетельствует об гравитационном влиянии большей галактики. Это неожиданное движение подтверждает гипотезу о том, что SMC нарушается LMC, что приводит к постепенному его разрушению», — отметил один из руководителей исследования Кенго Татихара.

Также ученые обнаружили, что массивные светила галактики не вращаются. В отличие от Млечного Пути, где газ и звезды вращаются синхронно, в Малом Магеллановом Облаке такого взаимодействия не обнаружено. Обычно молодые звезды движутся с рождающимся газом, но здесь они не придерживаются схемы вращения — это значит, что даже межзвездный газ в этой галактике лишен вращения.

«Если SMC действительно не оборачивается, предварительные оценки его массы и историю взаимодействия с Млечным Путем и LMC, возможно, придется просмотреть. Это потенциально может изменить наше понимание истории взаимодействия трех тел между двумя Магеллановыми Облаками и Млечным Путем», — отметил соруководитель исследования Сатоя Накано.

Это исследование углубляет знания об эволюции галактик, в частности, в период ранней Вселенной. Малое Магеллановое Облако (SMC) является оптимальной моделью для исследования молодых галактик благодаря ее низкому содержанию металлов и слабому гравитационному полю, что напоминает условия, которые существовали в ранних галактиках.

Взаимодействие SMC с Большим Магеллановым Облаком (LMC) может имитировать процессы, происходившие миллиарды лет назад, помогая лучше понять, как формировались галактики. Полученные результаты могут оказать существенное влияние на современные представления о механизмах их эволюции.

Напомним, таинственные вспышки черной дыры удивили ученых.