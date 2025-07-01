Одна из самых странных птиц мира: кто она и как выглядит хищник, который охотится на крокодилов

Китоглав / © Shutterstock

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У него человеческий взгляд, клюв длиной с ладонь и манера стоять неподвижно, как каменная статуя. Китоглав — одна из самых необычных птиц в мире, которая действительно существует. И живет он не в легендах, а в тропических болотах Восточной Африки.

Об этом сообщило издание T4

Китоглав (лат. Balaeniceps rex) — это редкая болотная птица, которая обитает в Уганде, Южном Судане, Эфиопии, Руанде и Замбии. Ее внешность непохожа ни на одну другую: крупное тело, до 1,5 метра высотой, узкие длинные ноги, серое плотное оперение и массивный клюв длиной до 24 см. Именно за этот признак птица и получила свое научное название — «король китоглавов».

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Клюв птицы, один из самых больших среди всех, имеет форму крючка на конце и служит основным оружием во время охоты. Китоглав — хищник. В его рационе: легочные рыбы, сомы, лягушки, змеи, молодые черепахи, иногда вараны и мелкие крокодилы.

Охотится птица необычно: часами может стоять неподвижно на берегу болота, пока не появится добыча. Затем молниеносно атакует, нанося удар клювом. Поэтому китоглава считают одним из самых эффективных охотников среди пернатых.

Интересно, что китоглавы — молчаливы, но в сезон гнездования используют особый звук, который образуется щелчком клюва. По звучанию он напоминает очередь из автомата. Такие сигналы выполняют функцию брачных призывов.

Размножаются эти птицы нечасто, обычно откладывается 2-3 яйца, но до взрослого возраста доживает лишь один птенец. Старшие птенцы могут убивать младших, а родители не вмешиваются.

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Еще одна малоизвестная черта — терморегуляция через ноги. Китоглавы покрывают свои конечности пометом, чтобы уменьшить температуру тела в жару.

Китоглав

Китоглав может жить до 35 лет и имеет размах крыльев до 2,6 метра. В дикой природе осталось менее 5 тысяч особей. Из-за уничтожения болот, загрязнения и незаконной торговли птица оказалась под угрозой исчезновения.

Однако есть и хорошие новости: в Замбии местные общины вместе с национальными парками и защитниками природы борются за сохранение вида. Благодаря этим усилиям браконьерство уменьшилось, а китоглавы возвращаются в свои болота.

Напомним, более 500 видов птиц могут исчезнуть в течение следующего века — к такому выводу пришли исследователи. Главная причина — потеря среды обитания, климатические изменения, загрязнение и деятельность человека.

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Иногда причиной смерти птички может быть даже обычное окно. Блогер Алла Мороз поделилась, что решила проблему столкновений птиц со стеклом с помощью специальных наклеек. Ультрафиолетовые фигуры в форме бабочек невидимы для людей, но хорошо заметны для птичьего зрения.

Однако некоторые птицы могут представлять угрозу даже для человека. Одна из самых опасных — казуар. Эта птица из Австралии имеет мощное телосложение, острые когти и агрессивный нрав.