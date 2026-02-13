Одна из самых ярких звезд Андромеды исчезла: как в соседней от нас галактике образовалась черная дыра

Галактика Андромеды. Фото: Adam Evans. M31/CC BY 2.0

Астрономы зафиксировали в галактике Андромеды редкое явление — исчезновение одной из ее самых ярких звезд. Наблюдения свидетельствуют: звезда M31-2014-DS1 могла тихо коллапсировать в черную дыру, не породив взрыва сверхновой — сценарий, который до недавнего времени считали почти невозможным для таких объектов.

Об этом сообщило издание Space.com.

Команда под руководством исследователя Колумбийского университета Кишалая Де, анализируя архив миссии NASA NEOWISE, обнаружила, что звезда примерно в 2014 году неожиданно увеличила свою яркость в инфракрасном диапазоне, в 2016-м резко потускнела, а к 2023 году практически исчезла с неба. Она была расположена на расстоянии около 2,5 млн световых лет и имела лишь 13 масс Солнца — немного для типичных предшественников черных дыр.

Перед исчезновением M31-2014-DS1 сияла в 100 000 раз ярче Солнца и напоминала по масштабу известную звезду Бетельгейзе. Когда Дэ проверил новые данные в обсерватории Кека, выяснилось, что объект из поля зрения просто исчез. Более поздние наблюдения с космического телескопа «Хаббл» подтвердили: звезда больше не светится.

Ученые считают, что ее ядро за очень короткое время сжалось в черную дыру, не оставив видимого следа сверхновой. В космосе остался лишь слабый инфракрасный шлейф пыли и газа — материала, который сейчас формирует вокруг черной дыры вращающийся диск и постепенно исчезает внутри нее.

Телескоп «Джеймс Уэбб» уже зафиксировал, что новорожденная черная дыра все еще погружена в плотные остатки звезды. Рентгеновского излучения, которое обычно выдают такие объекты, пока нет — оболочка вокруг слишком плотная. Ученые ожидают, что в ближайшие десятилетия рентгеновские сигналы таки появятся, когда материал начнет оседать.

Открытие может изменить представление о формировании черных дыр: если звезда с массой 13 Солнц может завершить жизнь так тихо, подобных объектов во Вселенной может быть значительно больше, чем предполагали. Исследователи предлагают новый способ поиска таких событий — отслеживание коротких инфракрасных вспышек, которые могут предшествовать подобному «тихому коллапсу».

