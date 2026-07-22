Одна ошибка при зарядке может стоить смартфона: что нужно проверить

Зарядка / © Unsplash

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Желание сэкономить на USB-кабеле может обернуться дорогостоящим ремонтом смартфона. Эксперты предупреждают, что некачественный аксессуар способен не только замедлить зарядку, но и повредить аккумулятор, зарядный порт или внутренние компоненты устройства.

Об этом пишет BGR.

На первый взгляд, дешевый кабель почти не отличается от оригинального или сертифицированного. Однако главная разница скрывается во внутренних компонентах и качестве материалов.

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Специалисты отмечают, что плохие кабели могут нестабильно передавать электрический ток. Поэтому смартфон заряжается медленнее или начинает сильнее нагреваться.

Чрезмерный нагрев отрицательно влияет на литий-ионный аккумулятор и со временем может сокращать его ресурс.

Какие неисправности может вызвать некачественный кабель

Эксперты предупреждают, что в некоторых случаях дешевый USB-кабель может привести к более серьезным последствиям.

Среди возможных рисков:

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повреждение зарядного порта;

короткое замыкание;

выход из строя компонентов материнской платы;

потеря или повреждение данных при передаче файлов между смартфоном и компьютером.

Если при прикосновении к металлическому коннектору ощущается сильный удар током, это может свидетельствовать о неисправности кабеля или зарядного адаптера. В таком случае использование аксессуара следует немедленно прекратить.

Для безопасной зарядки смартфон, зарядный адаптер и кабель должны «согласовывать» между собой допустимую мощность.

В кабелях USB-C — USB-C за это может отвечать специальный чип E-marker, сообщающий зарядному устройству, нагрузку которого способен выдержать кабель.

В кабелях USB-A — USB-C такую функцию выполняет резистор на 56 кОм, предотвращающий подачу чрезмерного тока.

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В дешевых аксессуарах эти компоненты могут отсутствовать или работать некорректно. Поэтому зарядное устройство иногда подает нестабильное питание, что создает дополнительную нагрузку на аккумулятор и электронику смартфона.

Если телефон оборудован системой защиты от перегрева, он автоматически снижает мощность зарядки, поэтому процесс становится медленнее.

Как распознать качественный USB-кабель

Перед покупкой эксперты рекомендуют обратить внимание на несколько важных деталей.

Прежде всего следует проверить наличие сертификации USB-IF, подтверждающей соответствие аксессуара требованиям безопасности и совместимости. В то же время, информацию о модели рекомендуют проверять и в официальной базе USB-IF, поскольку маркировку иногда подделывают.

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Также следует оценить внешний вид изделия:

упаковка не должна содержать орфографических ошибок;

логотипы должны быть четкими;

серийный номер должен быть указан;

оболочка кабеля должна быть крепкой, а не слишком тонкой или мягкой;

коннекторы должны плотно входить в разъемы без люфта.

Специалисты отмечают, что экономия на USB-кабеле может оказаться значительно дороже, чем покупка качественного сертифицированного аксессуара, ведь от него зависит не только скорость зарядки, но и безопасность смартфона и долговечность его аккумулятора.

Напомним, современные смартфоны с литий-ионными батареями имеют контроллер, автоматически прекращающий зарядку после 100%. Оставлять телефон на зарядке после полного заряда не критически вредно, но постоянный перегрев ускоряет износ аккумулятора. Эксперты рекомендуют использовать оригинальные зарядки, не разряжать до 0%, поддерживать уровень 20–80% и избегать солнца во время зарядки. Функция оптимизированной зарядки позволяет автоматически ограничивать заряд до 80%.

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