Одни из крупнейших хищников планеты отказываются от мяса: что происходит

Медведь / © Credits

Реклама

Медведей традиционно считают всеядными животными, способными легко переходить от растений к животной пище. Однако новые данные свидетельствуют, что их рацион существенно зависит от условий среды. В частности, в регионах с более длинным вегетационным периодом и высокой производительностью экосистем медведи чаще потребляют ягоды, корни, травы и орехи. В менее продуктивных условиях с коротким теплым сезоном они остаются более хищными.

Об этом сообщило издание Econews.

Чтобы проследить эти закономерности, ученые собрали 210 записей о рационе медведей из 155 исследований, охватывающих ареалы семи видов наземных медведей. Данные получали, в частности, из анализа содержимого желудков и помета. На их основе определяли «трофическую позицию» — долю энергии, которую животные получают из животной пищи.

Реклама

Результаты показали одинаковую тенденцию для разных видов и географических условий: с увеличением продолжительности периода, когда температура воздуха превышает 0 °C, медведи смещают рацион в сторону растительной пищи.

Исследователи называют это явление «трофической перенастройкой» — способностью животных менять свою роль в пищевой цепи в зависимости от доступных ресурсов. Это означает, что медведи могут переходить от более хищной к более травоядной модели поведения.

Эти изменения подтверждает и анализ ископаемых останков. Ученые исследовали 219 образцов бурых медведей и 372 образца благородных оленей из разных регионов Европы за последние 55 тысяч лет. С помощью анализа стабильных изотопов коллагена они воссоздали питание животных в разные периоды.

Выяснилось, что в позднем плейстоцене бурые медведи занимали более высокую трофическую позицию, чем в голоцене. После завершения последнего оледенения около 12 тысяч лет назад их рацион постепенно стал более растительным. Это совпало с ростом продуктивности экосистем и удлинением вегетационных сезонов.

Реклама

Ученые отмечают, что такие изменения имеют значение не только для самих животных. Медведи влияют на популяции других видов, распространение растений и перемещение питательных веществ

Потепление климата является одним из ключевых факторов этого процесса. Более длинные теплые периоды способствуют росту растений и могут сокращать или даже устранять периоды спячки у некоторых популяций медведей. Это, в свою очередь, может стимулировать переход от животной пищи к растительной.

В то же время интенсивное использование земель может иметь противоположный эффект, уменьшая доступность природных растительных ресурсов. В таких условиях медведи могут чаще искать пищу вблизи человеческих поселений, в частности на фермах или среди сельскохозяйственных культур, что повышает риск конфликтов с людьми.

Исследователи считают, что отслеживание рациона медведей может стать индикатором изменений в природных системах.

Реклама

«Исследование помета, стабильных изотопов и долгосрочный полевой мониторинг могут помочь отследить, переходят ли местные медведи на растительную или животную добычу, когда меняются температура и среда обитания», — говорится в статье.

Напомним, ранее мы сообщали о древнем грызуне J. monesi, который жил миллионы лет назад и значительно превышал размерами современных представителей этой группы. Его масса достигала около полутонны, а сила укуса измерялась тысячами ньютонов, что привлекло внимание исследователей.