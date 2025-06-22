Одно из библейских пророчеств начало сбываться: о чем идет речь

Библия / © Pixabay

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Одно из библейских пророчеств начинает сбываться — река Евфрат, одна из крупнейших на Земле, быстро высыхает из-за климатических изменений, что угрожает жизни миллионов людей в регионе и может вызвать масштабные экологические и социальные проблемы.

Об этом пишет The National

Река Евфрат, которая протекает через Турцию, Сирию и Ирак, сейчас стремительно высыхает. Эта река вместе с Тигром образует крупнейшую речную систему Западной Азии, питающую около 60 миллионов человек. Когда-то эти земли называли «Плодородным Полумесяцем» — именно здесь появились одни из первых цивилизаций.

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Однако сегодня уровень воды падает с каждым годом. По данным Министерства водных ресурсов Ирака, из-за засухи и изменения климата Евфрат может полностью пересохнуть уже к 2040 году. За последние 10 лет бассейн рек потерял более 140 кубических километров пресной воды — это один из самых низких показателей за всю историю наблюдений.

Проблема обостряется из-за геополитического напряжения: страны региона не могут договориться о совместном управлении водными ресурсами, что повышает риск конфликтов за доступ к воде.

Кроме этого, дефицит чистой воды вызывает рост инфекционных заболеваний среди местного населения, таких как холера, корь и тиф.

С библейских времен высыхание Евфрата считалось знаком больших перемен и даже апокалипсиса. Сейчас это пророчество приобретает реальные очертания — но причины скорее научные, чем мистические. Изменение климата и человеческая деятельность создали серьезную угрозу для будущего региона и его жителей.

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В Библии, в частности в Книге Откровения, есть пророчество о высыхании великой реки Евфрат. Там говорится, что шестой ангел выльет свою чашу на Евфрат, и ее вода высохнет, чтобы «приготовить дорогу царям с Востока». Это символическое пророчество часто трактуют как знак больших перемен и катастрофических событий в мире.

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