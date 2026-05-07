Одно вещество в крови может влиять на ясность ума: новое открытие удивило ученых

Новое исследование показало, что более высокий уровень уксусной кислоты в крови может быть связан со здоровым старением, лучшими метаболическими показателями и более острым мышлением у пожилых людей.

Об этом пишет издание Earth.com.

Речь идет о небольшом химическом соединении, связанном с работой кишечника. Она может быть одним из сигналов, сочетающих пищеварение, обмен веществ и состояние мозга во время старения.

Исследователи изучали анализы крови натощак, образцы кала, сканирование мозга, физические показатели и результаты когнитивных тестов у пожилых людей. По данным ученых, более высокий уровень уксусной кислоты в плазме крови совпадал с несколькими признаками более здорового старения.

В частности, у таких участников фиксировали более низкий уровень триглицеридов — жиров в крови, которые могут расти из-за избытка энергии в организме. Также у них был более высокий уровень "хорошего" холестерина, более низкий индекс массы тела и меньшая доля жировой массы.

Особое внимание ученые обратили на кишечные бактерии. Они способны превращать продукты, богатые клетчаткой, в короткоцепочечные жирные кислоты. Уксусная кислота является одной из наиболее распространенных среди них и может переносить сигналы от бактерий в ткани организма.

У людей с более высоким уровнем этого вещества в крови исследователи также обнаружили определенные отличия в составе кишечной микрофлоры. В частности, у них было больше бактерий Oscillibacter и Coprococcus и меньше Phocaeicola и Bacteroides.

Наиболее неожиданной подсказкой явились результаты сканирования мозга. Высший уровень уксусной кислоты связали с большим объемом таламуса — участка мозга, участвующего в передаче сигналов, внимании и принятии решений.

Когнитивные тесты также показали интересную закономерность: уксусная кислота была связана именно с лучшей способностью к суждению и принятию решений. В то же время такой же четкой связи с памятью, речью или зрительным конструированием ученые не обнаружили.

Несмотря на это, авторы исследования отмечают: речь идет только о связи, а не о доказанном причинно-следственном механизме. Исследования проводили в один момент времени, поэтому оно не доказывает, что уксусная кислота непосредственно улучшает работу мозга или замедляет старение.

На результаты могли влиять и другие факторы — питание, воспаление, лекарства, образ жизни или другие производимые в кишечнике вещества.

Ученые считают, что следующим шагом должны стать более длительные исследования и контролируемые эксперименты. Они должны показать, можно ли безопасно влиять на этот кишечный сигнал, чтобы поддерживать здоровое старение.

