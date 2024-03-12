Однополые родители могут зачать детей с общей ДНК с помощью клеток кожи: исследование

Новое исследование показало ученым, что на горизонте появилось решение для тех, кто страдает бесплодием, а также для некоторых однополых пар, которые не могут завести биологического ребенка, используя аутсорсинг по крайней мере одного из родителей.

Об этом пишет nypost.com.

Предложенный метод лечения, использующий тот же процесс, который был использован для создания Долли, овцы, клонированной учеными в 1996 году, сможет превратить обычные клетки кожи в человеческую яйцеклетку, из которой может вырасти эмбрион.

Этот увлекательный метод, опубликованный в журнале Science Advance, может решить проблемы фертильности для однополых пар, а также пожилых женщин и других людей, которые не могут производить яйцеклетки из-за болезни, лечения рака или склонности к нему.

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Исследователи из Орегонского университета здоровья и науки (OHSU) смоделировали процесс на мышах, называемый гаметогенез in vitro, или IVG. Метод заключается в том, что ядро клетки кожи мужчины или женщины помещается в донорский эмбрион, у которого отсутствует собственное ядро.

Затем ядро замещенной клетки кожи разрезают пополам, чтобы освободить место для сперматозоида, после чего создается жизнеспособный эмбрион человека, который подсаживают к матке с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

"Цель состоит в том, чтобы производить яйцеклетки для пациентов, не имеющих собственных яйцеклеток", – сказал главный автор исследования Шухрат Миталипов, директор Центра эмбриональной клеточной и генной терапии OHSU, в сообщении South West News Service.

Новая процедура может революционизировать способ создания семьи для гомосексуальных мужчин, поскольку для этого им не нужно будет давать донорскую яйцеклетку.

Ранее исследователи надеялись найти способ перенаправления стволовых клеток для создания сперматозоидов или яйцеклеток, что оставалось недостижимым, но этот новый подход, называемый соматическим ядерным переносом, обходит все препятствия.

"Мы пропускаем весь этот этап перепрограммирования клеток", — сказала соавтор доклада, доктор Паула Амато, профессор акушерства и гинекологии в Медицинской школе OHSU. "Преимущество нашей методики состоит в том, что она позволяет избежать длительного времени культивирования, необходимого для перепрограммирования клетки".

Напомним, исследователи обнаружили, что старший ребенок, как правило, зарабатывает больше денег и лучше справляется с когнитивными тестами, чем младшие братья и сестры. Ученые имеют новую теорию.

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