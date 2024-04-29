Однополый секс между животными возник по очень важной причине – исследование

Гомосексуальное поведение между животными, возможно, развилось для "сохранения мира" у видов, где социальные конфликты могут привести к смерти.

Ученые обнаружили, почему возник однополый секс между животными.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications.

Секс между однополыми парами зарегистрирован более чем у 1500 видов животных, среди которых все основные позвоночные группы, такие как рыбы, амфибии, рептилии, птицы и млекопитающие. Он также наблюдался в основных беспозвоночных групп: насекомых, пауков, иглокожих, таких как морские звезды, и нематод, которые являются крошечными паразитическими червями.

Однополые спаривания особенно распространены у приматов, в частности, среди лемуров и обезьян. Всего они наблюдались как минимум у 51 вида.

За прошедшие годы был предложен ряд теорий относительно того, почему животные вступают в однополое сексуальное поведение – имея в виду только спаривание, а не моногамные однополые отношения, также имеющие место. К ним относятся случаи ложной идентификации, ограниченное наличие партнеров противоположного пола и сексуальные расстройства.

Однако обзор исследований, проведенных учеными из Испании, показывает, что такое поведение имеет гораздо глубже и важнее корни. Отслеживая эволюцию однополого сексуального поведения среди млекопитающих, команда под руководством Хосе Гомеса обнаружила, что она с большей вероятностью развивается у социальных видов – бонобо, шимпанзе, снежных баранов, львов и волков. Это вынудило их предположить, что такое поведение помогает устанавливать и поддерживать позитивные социальные отношения.

Команда также обнаружила, что однополое сексуальное поведение самцов будет с большей вероятностью развиваться у видов, где самцы часто убивают друг друга во взрослом возрасте.

В этом сценарии однополый секс может использоваться для смягчения напряженности в группах и для снижения риска насильственных конфликтов между самцами.

Однако, учитывая распространенность однополого сексуального поведения как у самцов, так и у самок среди широкого круга животных, авторы отметили, что их исследование не исключает других теорий, лежащих в основе его эволюции.

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Однополое поведение изучалось только у меньшинства видов млекопитающих, поэтому необходимы дальнейшие исследования, чтобы лучше понять его эволюцию и преимущества.

Кроме того, авторы отмечают, что их выводы не связаны с эволюцией сексуальной ориентации у одного конкретного вида приматов – человека. Это связано с тем, что исследование учитывает лишь краткосрочные физические взаимодействия, связанные с однополым сексуальным поведением, а не постоянные сексуальные предпочтения.

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