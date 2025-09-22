Огненный шар над Францией заставил мир забеспокоиться: что известно об угрозе

Метеорит с астероида 2023 CX1, найденного 15 февраля 2023 года во Франции / © Getty Images

Астероид, взорвавшийся в 2023 году над Францией и оставивший в небе яркий «огненный шар», заставил ученых по-новому оценить опасность для планеты. Нетипичное поведение космического объекта выявило новую уязвимость в системе планетарной обороны.

Об этом пишет LadBible.

Космический объект 2023 CX1 распался внезапно, почти мгновенно разрушившись на высоте около 28 км, когда пролетал над северными районами Франции.

Такое явление оказалось нетипичным: обычно астероиды начинают разрушаться значительно раньше, постепенно теряя части еще при входе в атмосферу. Зато CX1 удерживал свою целостность до последнего момента и высвободил 98% энергии одним мощным взрывом, что и создало эффект огненного шара.

Расчеты NASA (Ames Research Center) показали: метеор сформировал динамическое давление в 4 МПа, в результате чего зона избыточного давления оказалась примерно вчетверо больше прогнозируемой для астероидов этого масштаба.

Это повысило риск для поверхности Земли, ведь взрыв произошел значительно ниже в слоях атмосферы.

Спустя два года, после публикации результатов исследования в Nature Astronomy, ученые пришли к выводу: событие выявило новую уязвимость в системе планетарной обороны. Эксперты вынуждены пересмотреть критерии, по которым небольшие падения считались «безопасными».

Из чего состоит астероид?

Астероиды — это обломки каменных пород, сформировавшиеся на ранних этапах существования Солнечной системы. Большинство из них вращается в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером, хотя иногда их орбиты пересекают путь к Земле.

При вхождении в атмосферу астероид становится метеором (или «падающей звездой»). Если же его обломки достигают поверхности, их называют метеоритами.

Потенциальная угроза для Земли

Хотя падение CX1 не нанесло вреда, исследователи предупреждают: более крупный астероид с такой же «задержкой» в разрушении мог бы иметь катастрофические последствия.

Ауриан Эгаль из Университета Западного Онтарио, которая изучала это событие, сравнила взрыв с детонацией: это был «один-единственный удар, который создал сферическую ударную волну, а не серию детонаций вдоль траектории».

Итак, если бы большой астероид высвободил всю энергию одним импульсом, сила удара для атмосферы и поверхности была бы гораздо серьезнее.

«Такая фрагментация опаснее. Если у вас есть больший астероид, его последствия будут усилены. Возможно, нам придется эвакуировать большую территорию вблизи предполагаемого места падения», — подчеркнула Эгаль.

Почему 2023 CX1 не распался сразу?

По мнению ученых, секрет заключается в составе астероида. Объект был L-хондритом, который образовался из фрагментов «побитого» родительского тела во внутреннем поясе астероидов. Частые столкновения могли сделать его крепче типичных метеоритов.

«Мы имеем многочисленные ударные жилы в метеорите, которые свидетельствуют о множестве столкновений. Возможно, эта сетка жил склеила камень, и поэтому он держится лучше, чем другие типичные метеориты. Это очень распространенный тип метеорита, поэтому это вызывает наибольшее беспокойство. Эти L-хондриты могут нанести больший вред, чем ожидалось», — объяснила Эгаль.

Напомним, исследование показало, что столкновение космического аппарата DART с астероидом Dimorphos в 2022 году было значительно сложнее, чем считалось. Таким образом, NASA пока не может гарантировать полную защиту Земли от столкновения с большим астероидом. Понимание этой непредсказуемости поможет усовершенствовать методы планетарной обороны в будущем.