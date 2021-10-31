Ограбление века: хакеры похитили данные известных клиентов ювелирного дома

Эксперты считают, что похитители потребуют выкуп в криптовалюте.

В результате кибератаки на британскую ювелирную компанию Graff Diamonds хакеры завладели личными данными известных мировых личностей, например, звезд Голливуда, спортсменов и политиков, в том числе экс-президента США Дональда Трампа.

Об этом информирует издание Mail on Sunday.

Сейчас момент хакеры уже разместили в даркнете данные 11 тыс. клиентов Graff, а это лишь всего 1% от всех похищенных файлов, утверждает СМИ. Среди этих файлов - списки клиентов, счета-фактуры, квитанции и другие документы.

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Эксперты полагают, что похитители потребуют выкуп в неотслеживаемой криптовалюте, такой как биткоин, или даже драгоценностями.

Компания заявила, что проинформировала тех, чьи персональные данные могли быть похищены.

В атаке подозревается приписываемая России хакерская группировка Conti.

В январе этого года спецслужбы США подтвердили, что к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства причастна Россия. Ее целью, по данным ФБР, АНБ, CISA и офиса директора Нацразведки, было получение разведданных.

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