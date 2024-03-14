Огромная находка "скрывалась на виду": планетологи обнаружили гигантский вулкан на Марсе

Марс не перестает удивлять исследователей космоса. Новая находка стала большой неожиданностью в прямом и переносном значении – огромный вулкан диаметром 450 км "скрывался на виду" в восточной части вулканической провинции Тарсис недалеко от экватора планеты.

Об рассказало издание Space.com.

Об открытии нового вулкана, который назвали Ноктис, ученые сообщили во время 55-й конференции по лунным и планетарным наукам, которая сейчас проходит в Вудлендсе, штат Техас.

Сообщается, что под его поверхностью, возможно, расположен слой ледникового льда, что делает это место особенно интересным.

Этот район на протяжении десятилетий исследовали разные марсианские миссии, но ни одна из них не заметила вулканическое образование. Ученые говорят, что вулкан так успешно "скрывался" благодаря своим гигантским размерам, а также потому, что он очень древний даже по геологическим меркам и потому сильно разрушен. С другой стороны сильная коррозия делает доступными для исследования геологические пласты разных периодов, что обещает предоставить ученым в будущем подробную информацию о геологическом прошлом планеты.

Вулкан расположен на границе знаменитого Лабиринта ночи и Долины Маринера, а поблизости находятся еще три вулканических образования: Гора Аскирийская, Гора Павлина и Гора Арсия. При этом новый вулкан хоть и больше своих соседей в диаметре, но значительно уступает им по высоте – всего 9022 метра.

"Его открытие указывает на новое захватывающее место для поиска жизни и потенциальное место для будущих исследований, которое смогут проводить как роботы, так и люди", — говорится в заявлении Института SETI.

По словам руководителя исследования, планетолога из Института SETI и Института Марса Паскаля Ли, гигантские размеры вулкана и его рельеф говорят о длительном периоде активности до недавнего в геологических масштабах времени.

Исследователи говорят, что новый объект хранит в себе еще много тайн, которые предстоит раскрыть будущим миссиям на Марс. Например, неизвестно как долго вулкан был активным, и может ли он извергаться в будущем.

Еще один вопрос, который волнует ученых – могло ли сочетание устойчивого тепла и ледниковой воды создать благоприятные условия для зарождения жизни? По мнению Ли, новый вулкан – это "идеальное место для астробиологии и поиска признаков жизни".

"На самом деле именно сочетание факторов делает вулкан Ноктис исключительно интересным. Он настолько древний и так глубоко разрушен, что через него можно пройти пешком, проехать или пролететь, чтобы исследовать, брать образцы и датировать различные части его недр", – заявил Ли.

Наконец, возможное присутствие ледникового льда на небольших глубинах вблизи экватора означает, что будущие марсианские миссии смогут длительно исследовать менее холодную часть планеты и на месте добывать воду для производства ракетного топлива путем расщепления воды на водород и кислород.

Напомним, в этом году в ночном небе можно увидеть взрыв новой звезды. Ученые рассказали, как и когда ее можно увидеть

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