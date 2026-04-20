Огромная «тень» медленно двигается по Марсу уже 50 лет: ученые до сих пор не могут объяснить почему

На Марсе уже полвека расширяется большой темный участок / © Live Science

На поверхности Марса уже более 50 лет постепенно расширяется гигантская темная зона, и у ученых до сих пор нет однозначного объяснения этому явлению.

Об этом пишет издание Live Science.

Речь идет об участке в регионе Утопия Планития — обширной равнине в северном полушарии планеты. Впервые ее зафиксировали еще в 1976 г. зонды программы «Викинг» NASA. С тех пор новые снимки, в частности с орбитального аппарата Марс Экспресс Европейское космическое агентство, подтверждают: темная зона постепенно увеличивается.

Эта «тень» — это участок поверхности, покрытый вулканическим пеплом и оставшимися после древних извержений породами. По оценкам, ее южный предел сместился не менее на 320 километров, что свидетельствует о расширении примерно на 6,5 км ежегодно.

Ученые предполагают, что причиной могут быть марсианские ветры. Они либо разносят пепел по поверхности, либо сдувают более светлую пыль, которая раньше его прикрывала. В то же время, подтвердить одну из этих гипотез пока не удалось.

Регион Утопия Планития давно привлекает внимание исследователей. Здесь в разные годы работали миссии Викинг-2 и китайский марсоход Чжужун, изучавшие геологию и возможные следы древних океанов.

Исследователи также считают, что под этой территорией могут находиться значительные запасы льда, что делает ее важной для дальнейших исследований Марса и поиска признаков жизни.

